A murit David Seidler. Scenaristul premiat cu Oscar pentru „Discursul regelui” a decedat în timp ce se afla la pescuit

David Seidler, scenaristul premiat cu Oscar pentru "Discursul regelui", a murit sâmbătă, în timp ce se afla într-o expediţie de pescuit în Noua Zeelandă. El avea 86 de ani.



"David se afla în locul pe care îl iubea cel mai mult în lume - Noua Zeelandă - făcând ceea ce îi dădea cea mai mare linişte, şi anume pescuitul cu musca", a declarat Jeff Aghassi, managerul său de lungă durată, într-un comunicat citat de News.ro. "Dacă i s-ar fi dat ocazia, este exact aşa cum ar fi scris el".

Seidler a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original pentru filmul "Discursul regelui" din 2010, regizat de Tom Hooper şi interpretat de Colin Firth, Geoffrey Rush şi Helena Bonham Carter. Drama istorică a câştigat, de asemenea, premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun actor

O versiune scenică a spectacolului "Discursul regelui" a fost tradusă în peste zece limbi şi a fost jucată pe patru continente. După ce a fost pusă în scenă la Wyndham's Theatre din West End-ul londonez în 2012, piesa ar fi trebuit să ajungă pe Broadway, dar a fost întreruptă în 2020 de pandemia COVID.

Seidler a scris mai multe filme pentru televiziune, printre care "Onassis: The Richest Man in the World" (1988), "Tucker: The Man and His Dream" (1988), "Whose Child Is This? The War for Baby Jessica" (1993), "Dancing in the Dark" (1995), "Come on, Get Happy: The Partridge Family Story" (1999) şi "By Dawn's Early Light" (2001).

De asemenea, a scris episoade pentru seriale precum "Adventures of the Seaspray", "Days of Our Lives", "Another World", "General Hospital", "The Wonderful World of Disney" şi "Son of the Dragon".

El a avut doi copii, Marc şi Maya.

„Discursul regelui/ The King's Speech” (2010), regizat de Tom Hooper, readuce în prim-plan într-un mod inedit povestea regelui George VI şi subita lui urcare pe tronul britanic, în 1936. Nesigur pe el atunci când trebuia să vorbească public, un logoped din clasa de mijloc îl ajută să îşi depăşească defectul de vorbire şi să cuvânteze naţiunii.

Rolul principal este jucat de Colin Firth, care a fost recompensat cu un trofeu Oscar pentru interpretarea dată monarhului. Joacă alături de el Geoffrey Rush, în rolul terapeutului, şi Helena Bonham-Carter, în rolul soţiei, regina Elizabeth.

Producţia a primit 12 nominalizări la Oscar şi câştigat principalele patru trofee în 2011 - cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun actor în rol principal (Colin Firth) şi cel mai bun scenariu orginal (David Seidler). Între cele o sută de distincţii primite, lungmetrajul a câştigat şapte trofee BAFTA, inclusiv pentru rolurile secundare masculin şi feminin, trei European Film Awards, un Goya şi marele premiu al Sindicatului producătorilor americani (PGA).

