A murit Donald Sutherland. Legendarul actor, cunoscut pentru rolurile din „MASH” și „The Hunger Games”, avea 88 de ani

Donald Sutherland, legendarul actor cunoscut pentru rolurile din „MASH”, „Klute” și „The Hunger Games”, a murit, joi, la vârsta de 88 de ani, potrivit unui comunicat al agenției sale de impresariat CAA.

Donald Sutherland a murit joi la Miami, după o lungă suferință, potrivit agenției sale de impresariat, informează CNN.

„Cu inima grea, vă spun că tatăl meu, Donald Sutherland, a murit”, a scris actorul Kiefer Sutherland, fiul lui Donald Sutherland, într-o postare pe Instagram joi. „Personal cred că unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului. Niciodată descurajat de un rol, bun, rău sau urât.”

Kiefer Sutherland a mai spus că tatăl său „a iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit și nu se poate cere niciodată mai mult decât atât. O viață bine trăită.”

Cunoscut pentru statura impozantă și eleganță, Sutherland a câștigat un Emmy pentru rolul său din filmul HBO bazat pe fapte reale „Citizen X”, precum și două Globuri de Aur. Cariera sa a durat peste 50 de ani și are 140 de credite în film, inclusiv roluri recente în seria„Trust”, unde l-a interpretat pe magnatul petrolului J. Paul Getty, și „The Undoing”.

Recunoașterea lui Sutherland a venit atunci când a fost distribuit în pelicula „The Dirty Dozen” în 1967, care a devenit un succes major. Apoi a urmat un alt film de război, „Kelly's Heroes”, înainte de a-l interpreta pe doctorul Hawkeye Pierce în versiunea pentru marele ecran „MASH” și de rolul alături de Jane Fonda în „Klute”.

A urmat un șir constant de roluri, abordând o varietate de genuri, de la rolul mic, dar esențial din pelicula „JFK” a lui Oliver Stone, până roluri secundare din „Ordinary People” (care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film), „Buffy the Vampire Slayer”, „Backdraft” și „The Italian Job”.

Sutherland a jucat și rolul legendarului iubit al regizorului Federico Fellini în „Casanova lui Fellini”. Cinefilii mai tineri și-l amintesc probabil ca maleficul președinte din seria de filme „The Hunger Games”.

Născut în Saint John, New Brunswick, Sutherland a avut mai multe probleme de sănătate în copilărie, suferind inclusiv de poliomielită. A urmat cursurile Universității din Toronto, unde a studiat ingineria înainte de a se îndrepta spre dramaturgie și de a apărea pe scenă, având diplome în ambele domenii.

Actorul și-a cunoscut prima soție, Lois Hardwick, la facultate, iar cei doi s-au căsătorit în 1959. S-a mutat la Londra, unde a lucrat ca actor de teatru, și în cele din urmă a ajuns la Hollywood în anii 1960, unde filmele „Dirty Dozen” și „MASH” l-au pus pe harta starurilor.

La mijlocul anilor 1960 a divorțat, căsătorindu-se cu actrița Shirley Douglas, pe care a cunoscut-o în timp ce filma pelicula de groază „Castle of the Living Dead”. Au avut doi copii, Kiefer și Rachel, ambii ajungând să lucreze in industria filmului. Și acest mariaj s-a încheiat cu un divorț, iar în 1972 Sutherland s-a căsătorit a treia oară cu actrița Francine Racette, cu care a avut trei fii.

Într-o conversație din 2020 cu co-starul „The Undoing” Hugh Grant pentru revista Interview, Sutherland a spus că era întotdeauna atât de nervos când începea să filmeze un nou film încât vomita cu o seară înainte.

Actorul a apărut în trei filme cu fiul său Kiefer Sutherland, începând cu rolul mic al vedetei „24” în comedia-dramă „Max Dugan Returns” în 1983, urmată de adaptarea lui John Grisham „A Time to Kill”. Cei doi nu au jucat într-o scenă împreună, totuși, până la westernul din 2016 „Forsaken”.

„A fost o amintire și o experiență pe care o voi păstra pentru tot restul vieții”, a spus Kiefer Sutherland pentru „Good Morning America”, spunând că a petrecut ani de zile căutând ceva ce cei doi ar putea face împreună.

Întrebat ce sfaturi le-ar da tinerilor actori, Sutherland a spus pentru Reuters în 2019:

Încearcă să fii cât mai sincer posibil, citește, citește mult, învață, memorează lucruri, bucură-te de arta ta, studiază dansul, fii artist de circ, învață cum să jonglezi cu atâtea lucruri, dar mai ales trebuie să observi.

Sutherland a primit un premiu onorific de la Consiliul de administrație al Academiei de Arte și Științe Cinematografice în 2017 și a fost onorat cu Ordinul Canadei.

Editor : M.I.