Actorul britanic Jude Law confirmă că îl va interpreta pe Vladimir Putin în filmul „Vrăjitorul de la Kremlin”

Actorul britanic Jude Law a recunoscut că este oficial pregătit să joace rolul tânărului Vladimir Putin în filmul regizorului Olivier Assaya, „The Wizard of the Kremlin” (Vrăjitorul de la Kremlin). Pentru el, rolul pe care urmează să-l interpreteze este echivalent cu „escaladarea Everestului”, scrie revista People.

Bazat pe bestsellerul cu același nume al lui Giuliano da Empoli, filmul are ca fundal începutul anilor 1990, după prăbușirea URSS, când un tânăr artist devenit producător TV, Vadim Baranov, devine în mod neașteptat consilierul actualului președinte rus, în timp ce acesta își începe ascensiunea la putere.

Jude a vorbit recent pentru Deadline și a abordat viitorul său portret al lui Vladimir în viitorul film, confirmând implicarea sa în proiect, dar a spus că filmările nu au început încă.

El a vorbit, de asemenea, despre dificultatea pe care o presupune interpretarea unei figuri controversate precum Vladimir Putin, precum și despre ce înseamnă să te alături unei producții extrem de așteptate precum viitorul film al lui Assayas.

„Spun asta cu ezitare pentru că nu am început încă să lucrez la el. Adică, am început, dar în acest moment pare a fi un Everest de escaladat, așa că mă aflu la poalele muntelui și mă gândesc: „O, Doamne, ce am spus? Așa mă simt de multe ori în timp ce spun da. Mă gândeam: „O, Doamne, cum o să fac asta?” Dar, oricum, asta trebuie să rezolv eu”, a spus el.

Cartea lui da Empoli a fost publicată în aprilie 2022, la două luni după începerea războiului ruso-ucrainean, ceea ce a transformat-o într-un bestseller de actualitate. Vestea adaptării cinematografice a fost anunțată la Festivalul de Film de la Cannes în 2024.

Alături de Law, în film va juca și Paul Dano în rolul principal, cel al lui Vadim Baranov. Filmul va fi, cu siguranță, unul care va atrage atenția festivalurilor și a circuitului premiilor ori de câte ori va fi lansat, datorită combinației dintre echipa sa creativă talentată, distribuția de actori și, de asemenea, actualitatea sa.

