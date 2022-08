Actorul Joe E. Tata, cunoscut pentru rolul din serialul „Beverly Hills 90210”, a murit

Actorul Joe E. Tata, cunoscut pentru rolul lui Nat din Beverly Hills 90210, a murit joi, la vârsta de 85 de ani, după o luptă de 4 ani cu boala Alzheimer, notează The Independent.

Decesul actorului a fost anunțat de fostul său coleg de platou, Ian Ziering.

"În ultimele câteva luni am pierdut-o pe Jessica Klein, una dintre cele mai prolifice scriitoare și producătoare din 90210, pe Denise Douse, care a jucat rolul doamnei Teasley, iar acum sunt foarte trist să spun că Joe E Tata a murit", a scris Ziering.

"Unul dintre cei mai bucuroși oameni cu care am lucrat vreodată, era la fel de generos cu înțelepciunea sa precum și cu bunătatea sa", a mai scris actorul Ian Ziering despre Joe E. Tata.

Tata a interpretat în Beverly Hills 90210 rolul proprietarul prietenos al localului Peach Pit, un personaj îndrăgit al serialului din 1990 până în 2000.

Foto: Profimedia Images

Joe E. Tata a mai jucat și în filme precum Gomer Pyle, U.S.M.C., Hogan's Heroes, Lost in Space, Mission: Impossible, Quincy M.E., Wonder Woman, The A-Team și Hill Street Blues și Mystery Girls.

Editor : A.A.