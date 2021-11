Ai auzit bine, în săptămâna comediei râsetele vor cădea precum piesele domino, doar la Film Now

Dacă în perioada 22-28 noiembrie vei auzi zgomote, să nu te sperii, fiindcă acelea vor fi râsetele tale și ale tuturor pasionaților de comedie. Marți, 23 noiembrie, de la ora 20:00, telespectatorii pot urmări Dinner with Friends/ Ghici cine mai vine la cină. Producția găzduiește o cină comică, haotică și atipică de Ziua Recunoștinței organizată de Molly și Abby, împreună cu echipa lor de prieteni apropiați și cunoștințe. Abby așteaptă cu nerăbdare Ziua Recunoștinței, dar planurile pentru o cină liniștită se destramă când li se alătură noul iubit al lui Molly și mama ei extravagantă. Dacă vrei rețeta curcanului ideal și a unei sărbători haotice, ai nevoie de câteva petreceri, de un șaman și un trio de Mame Zâne. Nimeni nu le va uita vreodată, chiar dacă și-ar dori, deoarece comedia se întâmplă doar la Film Now!

Joi, 25 noiembrie, de la ora 20:00, Film Now te invită să te alături echipei de râs în filmul Sisters/ Surori bune și nebune. Filmul este dovada vie că atunci când două surori decid să organizeze o ultimă petrecere în casa părintească, fii sigur că iese cu peripeții. Surorile Kate și Maura Ellis sunt chemate acasă pentru a-și elibera dormitorul în care au copilărit, înainte ca părinții lor să vândă casa, spre disperarea lor. Căutând să-și recapete zilele de glorie, ele organizează o ultimă petrecere pentru colegii lor de clasă, chef care se transformă în furia nostalgică a tinereții de care orice adult are nevoie. Dacă simți că e momentul să stingi o zi grea cu o doză de nebunie, prin râs, nu-ți pierde speranța: Film Now este aici doar pentru tine!

Vineri, 26 noiembrie, de la ora 20:00, încheiem săptămâna comediei în note înalte de veselie. Film Now ți-a pregătit Irresistible/ Un plan irezistibil și te invită să descoperi povestea unui strateg democrat care ajută un veteran pensionat să candideze pentru funcția de primar într-un oraș mic și conservator din Wisconsin. Personajul principal, Gary Zimmer, interpretat de actorul Steve Carell, realizează că acest veteran și fermier este imaginea perfectă pentru partidul său, mai ales în mediul rural. Intriga inteligentă oferă râsete, uimire și o rezoluție cu adevărat satisfăcătoare. Întâlnim un oraș de oameni buni, fără scene manipulate de negustori străini, iar toată lumea devine mai înțeleaptă și mai înțelegătoare față de ceilalți până la sfârșitul poveștii. Pentru că esența unui râs sănătos se găsește de cele mai multe ori în astfel de povestiri actuale, e bine să nu ratăm ocazia. Află cum va reuși veteranul pensionat să își creeze profilul unui candidat iubit de cetățeni doar la Film Now.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.