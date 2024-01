La Film Now, suspansul, emoțiile și misterul se contopesc într-o selecție de producții antrenante

În februarie, Film Now devine scena unde actori de renume se reunesc pentru a da viață unor povești fascinante, inspirate din realitate sau desprinse din paginile unor romane de succes. Cinefilii sunt invitați să exploreze complexitatea ființei umane pentru a descoperi iubirea, în diversitatea formelor sale: dragostea pentru glorie și putere, pasiunea adolescentină, profunzimea iubirii mature sau devotamentul necondiționat față de semeni și spiritualitate.

Luni, 5 februarie, de la ora 20:00, Film Now pătrunde în culisele Casei Albe pentru o incursiune tulburătoare în viața și cariera lui Dick Cheney, vicepreședinte în administrația lui George W.Bush. După scenariul și în regia lui Adam McKay, filmul biografic Vicele/ VICE (2018), este un portret satiric și controverat al lui Dick Cheney, un personaj cu o influență crucială asupra politicii americane și conturării unei noi ordini mondiale, în special în timpul războiului din Irak, cu consecințe resimțite și în prezent. Prin strategii de negociere și manipulare, Cheney, interpretat magistral de Christian Bale, parcurge un traseu impresionant și evoluează de la poziția de intern în Congres la statutul de cel mai puternic vicepreședinte din istoria Statelor Unite ale Americii. Pentru a accede la cea mai înaltă treaptă politică, este dispus să sacrifice totul, de la familie și prieteni până la încredere și principii democratice. În distribuție îi regăsim pe Steve Carell în rolul lui Donald Rumsfeld, Amy Adams în postura soției ambițioase a lui Dick Cheney și Sam Rockwell în interpretarea lui George W.Bush.

Film Now celebrează iubirea cu ecranizarea bestseller-ului New York Times, Zi după zi/ Every Day (2018), scris de David Levithan, vineri, 16 februarie, de la ora 20:00. Povestea de dragoste atipică îi aduce în prim-plan pe Rhiannon, o adolescentă de 16 ani, și A, o entitate misterioasă, care ocupă involuntar și inevitabil în fiecare zi corpul altcuiva. Prima lor întâlnire are loc când A se trezește în corpul lui Justin, iubitul lui Rhiannon, lângă care aceasta se simte neglijată și neîmplinită. Simțind o legătură incredibil de puternică între ei, A decide să îi destăinuie secretul său. Împreună hotărăsc să se regăsească după fiecare 24 de ore, chiar dacă Rhiannon nu va cunoaște identitatea lui A din ziua următoare. Filmul dezvăluie implicațiile unei iubiri neconvenționale care depășește barierele fizice și sociale și demostrează că dragostea transcende orice limită.

Orice, oriunde, oricând/ Everything Everywhere All at Once (2022) este regalul serii de joi, 22 februarie, începând cu ora 21:45, la Film Now, un science-fiction care împletește într-un mod original elemente de fantezie, comedie suprarealistă, arte marțiale și animație, sub bagheta regizorală a talentaților Dan Kwan și Daniel Scheinert. Evelyn Wang, o imigrantă chineză, de vârstă mijlocie, se confruntă nu doar cu o relație tensionată în familie, dar și cu probleme fiscale serioase. Eroina pornește într-o aventură neobișnuită în care trebuie să își canalizeze noile puteri pentru a înfrunta pericolele imprevizibile din diferite universuri alternative, conectându-se la alte vieți pe care le-ar fi putut trăi, pentru a salva lumea. În cadrul celei de-a 95-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film, producția a primit 7 premii Oscar din 11 nominalizări, la categoriile film, regizor, actriță principală (Michelle Yeoh), actori secundari în rol feminin (Jamie Lee Curtis) și masculin (Ke Huy Quan), scenariu original și montaj.

Franciza After revine cu filmul romantic După ce ne-am certat/ After We Collided (2020), adaptarea cinematografică a celui de-al doilea bestseller din cunoscuta serie scrisă de Anna Todd. Regizat de Roger Kumble, pelicula se concentrează pe continuarea poveștii complicate și tumultoase dintre Tessa Young (Josephine Langford) și Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin). După ce află că idila lor a început în urma unui pariu, Tessa se desparte de Hardin și obține stagiul mult visat la editura Vance Publishing Company. În scurt timp este remarcată de colegul său, Trevor (Dylan Spouse), care pare a fi un partener mult mai potrivit pentru ea decât Hardin. Însă Hardin nu renunță ușor, încearcă să repare relația și să îi demonstreze că o iubește cu adevărat.

Secretele și intrigile continuă să își facă loc în viața lor, într-o succesiune de momente intense și neașteptate. Film Now vă așteaptă să descoperiți întreaga poveste sâmbătă, 24 februarie, de la ora 20:00.

Nevoit să își încheie cariera de boxer amator din cauza unei accidentări, Stuart Long (Mark Wahlberg) se mută în Los Angeles, în căutare de bani și faimă, visând la o carieră de actor. O întâlnește pe Carmen (Teresa Ruiz), o profesoară de școală duminicală, imună la farmecul său de băiat rău. Hotărât să o cucerească, agnosticul Stu începe să meargă la biserică. Un accident grav de motocicletă îl convinge că poate folosi a doua șansă pentru a se transforma într-un om plin de compasiune și a-și urma adevărata vocație, cea de preot catolic. Regizat de Rosalind Ross și avându-i în distribuție pe Mel Gibson, Jackie Weaver și Teresa Ruiz, filmul biografic Părintele Stu/ Father Stu (2022) este pe Film Now luni, 26 februarie, începând cu ora 20:00.

# Vicele

VICE/ 2018

Luni, 05 februarie, la 20:00

Regia: Adam McKay

Cu: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Eddie Marsan, Jesse Plemons, Justin Kirk, Lily Rabe, LisaGay Hamilton, Tyler Perry

---

# Zi după zi

EVERY DAY/ 2018

Vineri, 16 februarie, la 20:00

Regia: Michael Sucsy

Cu: Angourie Rice, Debby Ryan, Justice Smith, Maria Bello, Owen Teague

---

# Orice, oriunde, oricând

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE/ 2022

Joi, 22 februarie, la 21:45

Regia: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Cu: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu

---

# După ce ne-am certat

AFTER WE COLLIDED/ 2020

Sâmbătă, 24 februarie, la 20:00

Regia: Roger Kumble

Cu: Josephine Langford, Dylan Sprouse, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair

---

# Părintele Stu

FATHER STU/2022

Luni, 26 februarie, la 20:00

Regia: Rosalind Ross

Cu: Mark Wahlberg, Jacki Weaver, Mel Gibson, Teresa Ruiz

