„Barbenheimer”, fenomenul fără precedent care a umplut sălile de cinema din toată lumea. Cine a câștigat bătălia încasărilor

Filmele „Barbie” și „Oppenheimer” au întrecut toate așteptările la încasări în weekendul de deschidere și a arătat cum memele care se răspândesc pe internet și frenezia creată în jurul unui film poate să îi aducă pe oameni înapoi în cinematografe.

În weekendul de deschidere, filmul „Barbie”, cu Margot Robbie și Ryan Gosling în rolurile principale, a avut încasări de 337 de milioane de dolari (155 de milioane în SUA și Canada și 182 de milioane în restul lumii), în timp ce „Oppenheimer”, cu Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon și multe alte staruri în distribuție, a încasat 174 de milioane de dolari (80 de milioane în SUA și Canada și 94 de milioane în restul lumii), potrivit Variety.

„Acest weekend este o reamintire a genului de relevanță culturală pe care filmele o pot avea”, a spus David A. Gross, directorul firmei de consultanță în domeniul filmelor Franchise Entertainment Research.

În timp ce multe alte filme din această vară, despre care experții credeau că vor fi foarte bine primite de spectatori, au dezamăgit publicul („The Flash”, „Indiana Jones”, „Mission: Impossible”), cele două blockbustere foarte diferite, care au fost asociate în glumă de fani pe rețelele sociale, au distrus toate așteptările și așa „stratosferice” ale specialiștilor mulțumită fenomenului cultural creat în jurul lor: „efectul Barbenheimer”.

Margot Robbie și Ryan Gosling în timpul filmărilor pentru filmul Barbie. Foto: Profimedia Images

Sute de mii de spectatori s-au înghesuit în sălile de cinema din toată lumea ca să vadă cele două filme în aceeași zi.

„A fost o experiență fenomenală pentru oamenii care iubesc filmele de pe marele ecran”, a spus Michael O'Leary, președinte și director executiv al Asociației Naționale a Proprietarilor de Cinematografe din SUA. „A fost un weekend cu adevărat istoric. Oamenii au recunoscut că se întâmplă ceva special și au vrut să facă parte din acest [fenomen].”

Pe piața nord-americană, „Barbie” a întrecut chiar și încasările filmului care a înregistrat cel mai bun weekend de deschidere în 2023, „The Super Mario Bros. Movie” (146 de milioane de dolari). În afara Amercii de Nord, cele mai bune piețe au fost Marea Britanie (23 de milioane), Mexic, Brazilia, Australia, Spania, Franța și China.

Frenezia creată pe internet în jurul celor două filme, amplificată de distribuțiile de excepție, au declanșat un eveniment de box office fără precedent și un moment cultural ca niciun altul de până acum, spun experții, potrivit NBC News. Mersul la cinema și-a recăpătat strălucirea pe care o avea odată.

„Dacă aceste două filme apăreau în aceeași zi pe platforme de streaming rivale, nu cred că fenomenul Barbenheimer ar fi avut loc”, a spus Paul Dergarabedian, un analist media cu experiență de la Comscore, o companie care monitorizează datele înregistrate la box office. „Este datorită impactului cultural pe care filmele din cinematografe îl au în comparație cu streaming-ul, care nu are un impact mai puțin semnificativ, dar este foarte diferit.”

„Filmele sunt atât de diferite și sunt lansate în aceeași zi”, a povestit unul dintre fanii care și-au cumpărat bilete pentru premiera de la ora 6 dimineața din Los Angeles a filmului Oppenheimer. „Sunt două genuri de oameni, dar și tu poți să fii ambele genuri de oameni... este dualitatea Barbenheimer și iată-ne aici.”

„Cinematograful este plin și este 6 a.m. Nici măcar nu mă scol așa devreme ca să merg la muncă și ei mă plătesc pentru aia. Pentru asta eu am plătit.”

„Mult streaming poate să alunge oamenii de la cinema și pierdem experiența comună a mersului la film”, a spus un alt fan care a văzut ambele filme la cinematograf în aceeași zi. „Așadar, dacă este o chestie socială importantă ca asta, este ceva la care vreau să iau parte.”

Cillian Murphy, în trailerul pentru filmul Oppenheimer. Foto: Profimedia Images

Cu toate că alte evenimente similare au avut loc în trecut, precum weekendul de lansare al filmelor „The Dark Knight” și „Mamma Mia” de acum 15 ani, analistul media Dergaradebian a spus că nu există „o comparație aptă” cu felul în care succesul Barbenheimer de pe rețelele sociale a produs o participare istorică a publicului în cinematografe.

Unii oameni au remarcat pe internet cum Barbenheimer a readus la viață sentimentul pe care fanii îl trăiau atunci când participau la proiecțiile de la miezul nopții ale unor filme precum „Harry Potter” sau „Twilight”.

Până și regizorii celor două filme au fost luați prin surprindere de fenomenul creat în jurul producțiilor lor.

„Nu pot să vă spun cât de fericită sunt că sunteți toți aici”, le-a spus Greta Gerwig fanilor prezenți la premiera filmului Barbie de la New York. „Când am făcut acest film l-am făcut cu atâta bucurie și speranță și am sperat că oamenii se vor întoarce la cinema și că vor fi împreună și vor dori să râdă și să plângă și să danseze și să trăiască lucrurile împreună. Iar asta este pur și simplu extraordinar.”

„Cred că pentru cei dintre noi cărora ne pasă de filme, am vrut foarte tare să avem din nou o piață aglomerată”, a spus Cristopher Nolan într-un interviu pentru IGN. „Iar acum a venit și este grozav.”

Editor : Raul Nețoiu