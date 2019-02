Ca-n filme. The Favourite, un film de Oscar în cinematografele româneşti

„The Favourite”, unul dintre favoriții la premiile Oscar anul acesta, cu 10 nominalizări în total, se vede de vineri și în cinematografele românești. Filmul tratează conflictul dintre două verişoare care se luptă pentru a deveni favorita reginei Anne, un monarh bolnăvicios și instabil emoțional.

Mihai Chirilov - critic de film: Favoritul meu, care nu va lua niciodata Oscarul pentru cel mai bun film este „The favourite”. Nu e nimic american in el, este cel mai complex si cel mai film dintre toate de anul acesta. Impozant, un film super bine scris,super bine jucat, care-si asuma foarte bine perioada despre care vorbeste, secolul 18, intrigile de la curte si intr-un mod foarte subtil, relevanta lui contemporana. Olivia Colman mi s-a parut extraordinara. E una dintre acele interpretari cu care ramii dintr-un an de cinema. Si nu doar ea. Toate cele trei personaje feminine sunt extraordinare, atat ea, cat si Rachel Weisz si Emma Stone. Ma tem ca niciuna dintre ele nu va lua premiul de interpretare pentru ca fiecare are o comcurenta justificata, cu mai multe sanse de succes.

Câte nominalizări o să fructifice „The Favourite” veți afla în noaptea de duminică spre luni, la Digi24 si la Film Now, care vor transmite și anul acesta, în direct și în exclusivitate pentru România, Ceremonia de Decernare a Oscarurilor.

Iar până atunci nu ratați duminică, de la ora 16:30, ediția Ca-n Filme, dedicată celor mai râvnite premii din cinematografie.

