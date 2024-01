A murit Ana Ofelia Murguía. Actrița mexicană a fost vocea personajului "Coco" de la Disney

Ana Ofelia Murguía, actriţa mexicană care a dat voce personajului titular din filmul "Coco" produs de Disney şi Pixar, a murit la vârsta de 90 de ani.

Moartea ei a fost anunţată "cu profundă tristeţe" pe reţelele sociale de Institutul Naţional de Arte Frumoase şi Literatură din Mexic, care a adăugat: "Cariera artistică a lui Murguía a fost vitală pentru artele spectacolului din Mexic". Cauza morţii sale nu a fost precizată.

"Trimitem condoleanţe şi îmbrăţişări calde familiei şi prietenilor ei", a adăugat institutul.

Murguía, care s-a născut în Mexico City în 1933, a dat voce bătrânei Mamá Coco în filmul din 2017, care urmăreşte un băieţel care trece pe tărâmul morţilor în timpul sărbătorii mexicane Día de los Muertos şi descoperă un secret de familie.

"Coco" a câştigat două premii Oscar, pentru cel mai bun film de animaţie şi pentru cel mai bun cântec original pentru "Remember Me", pe care Murguía îl cântă la finalul filmului în duet cu Miguel, strănepotul lui Coco.

Înainte de rolul ei din filmul de animaţie premiat cu Oscar, Murguía era cunoscută în Mexic şi a jucat peste 100 de roluri de răufăcătoare pe scenă, în film şi televiziune de-a lungul a şapte decenii.

A studiat actoria la Şcoala Naţională de Artă Teatrală din Mexic. Primul ei rol a fost în 1954, în piesa "Trial By Fire", iar primul ei rol pe ecran a fost un deceniu mai târziu, în filmul "Transit" din 1964.

A câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar la premiile Ariel, cele mai importante premii de actorie din Mexic, în 1979, 1986 şi 1996 pentru filme precum "La Reina de la Noche", despre o artistă de cabaret care îşi reface viaţa în Mexic după ce a părăsit Germania nazistă. A fost nominalizată de alte trei ori pentru cea mai bună actriţă în rol secundar şi deţine recordul de nominalizări la categoria cea mai bună actriţă fără victorie, fiind nominalizată de cinci ori.

În 2011, Murguía a primit Golden Ariel pentru întreaga carieră, care recunoaşte personalităţi importante din industria cinematografică mexicană. A fost una dintre ultimele vedete din Epoca de Aur care au supravieţuit în cinematografia mexicană, când industria cinematografică a ţării a înflorit în anii 1940 şi 1950.

Ultimul ei rol a fost în 2018 în serialul "José José: El Príncipe de la Canción", un film biografic ficţional despre cântăreţul pop mexican.

În aprilie, în timp ce primea Medalla Cátedra Bergman de la Universitatea Naţională Autonomă din Mexic pentru contribuţiile sale la industrie, Murguía a declarat în faţa publicului: "Actoria a fost pasiunea vieţii mele, nu am lucrat niciodată pentru a strânge un premiu. Întotdeauna am iubit această carieră, pe care am descoperit-o din pură întâmplare. Sunt fericită. Mă simt ca o femeie foarte norocoasă".

