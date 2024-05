Două noi filme din seria „Stăpânul Inelelor” („The Lord of the Rings”) vor fi lansate în cinematografe

Un nou film din seria „Stăpânul Inelelor” („The Lord of the Rings”), una dintre cele mai importante francize cinematografice din toate timpurile, este programat să fie lansat în cinematografe în anul 2026, informează Reuters.

Acest proiect este unul dintre cele două filme noi anunţate joi în cadrul francizei „The Lord of the Rings” de directorul general al Warner Bros Discovery, David Zaslav.

Andy Serkis va interpreta din nou personajul Gollum şi va regiza primul dintre cele două filme, al cărui titlu provizoriu este ''The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum''.

Peter Jackson, care a regizat trilogia ''The Lord of the Rings'' în urmă cu două decenii, urmată de trei filme din seria ''The Hobbit'', va fi producătorul noilor filme.

Filmele sunt ecranizări după cărţile lui J.R.R. Tolkien, plasate pe un tărâm fictiv numit Tărâmul de Mijloc şi locuit de oameni, elfi, gnomi şi hobbiţi.

Filmele anterioare din această franciză au obţinut încasări combinate de aproape 6 miliarde de dolari în box-office-ul global. Filmul din 2003 ''The Return of the King'' a câştigat 11 premii Oscar, printre care şi cel atribuit în categoria ''cel mai bun lungmetraj''.

Un film de animaţie din universul ''The Lord of the Rings'', anunţat anterior şi intitulat ''The War of the Rohirrim'', urmează să fie lansat în cinematografe în luna decembrie.

