Filmul „House of Gucci” i-a deranjat pe moștenitorii familiei, care amenință cu un proces: „Este o insultă”

Moștenitorii lui Aldo Gucci, fondatorul brandului de lux, amenință cu un proces casa de producție care a făcut filmul „House of Gucci”, lansat de curând. Ei se plâng că în peliculă membrii familiei sunt înfățișați ca niște golani, ignoranți și nepăsători față de lumea din jurul lor.

Într-o scrisoare publică, membrii familiei Gucci anunță că-și rezervă dreptul de a lua măsuri legale pentru a-și proteja numele și imaginea.

În regia lui Ridley Scott, pelicula „House of Gucci” prezintă istoria tumultoasă a celebrei case de modă, zguduită de lupte interne, comploturi și chiar asasinate.

Incursiunea în culisele familie Gucci, unde dragostea, nebunia, crima și lăcomia se amestecă, a făcut deja din „House of Gucci” unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. Lady Gaga, în rol principal, are șanse să intre în cursa pentru Oscar, la trei ani după musicalul „A Star Is Born”. În pelicula lui Ridley Scott joacă nume mari din cinematografie - Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto. În film apare și Mădălina Ghenea.

„Golani, ignoranți și nepăsători”

Într-o declarație transmisă luni, moștenitorii lui Aldo Gucci - cel care a condus casa de modă timp de 33 de ani, până la mijlocul anilor '80 - s-au declarat nemulțumiți că realizatorii nu s-au consultat cu ei, fiind prezentați în schimb ca niște „golani, ignoranți și insensibili la lumea din jurul lor”, scrie The Guardian.

Al Pacino joacă în rolul lui Aldo Gucci, Jeremy Irons îl întruchipează pe fratele său, Rodolfo, iar Adam Driver este nepotul Maurizio, care a preluat conducerea firmei până când a fost ucis în 1995 de un asasin plătit de fosta sa soție, Patrizia Reggiani (interpretată de Lady Gaga).

Bazat pe cartea documentar apărută în 2000 "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" (Casa Gucci: O poveste senzațională despre crimă, nebunie, strălucire și lăcomie - n.r.), filmul, susțin moștenitorii familiei Gucci, atribuie protagoniștilor „un ton și o atitudine care nu le-au fost caracteristice niciodată”.

„Este extrem de dureros din punct de vedere uman și o insultă la adresa moștenirii pe care este construit astăzi brandul”, spun reprezentanții familiei.

Aceștia sunt deranjați nu doar de filmul în sine, dar și de fapul că Reggiani este prezentată mai degrabă ca „o victimă” care încearcă să supraviețuiască într-o „cultură corporatistă masculină și misogină”.

Moștenitorii amenință că își vor apăra imaginea și demnitatea

Scrisoarea se încheie prin a declara că filmul este o jignire. „Gucci este o familie care trăiește onorând munca înaintașilor săi, a căror amintire nu merită să fie tulburată pentru a pune în scenă un spectacol ce denaturează adevărul și le face o nedreptate personajelor”, spun moștenitorii lui Aldo Gucci.

Deși în scrisoare se afirmă că „membrii familiei Gucci își rezervă dreptul de a acționa pentru a proteja numele, imaginea și demnitatea lor și a celor dragi”, în document nu se pomenește nimic concret de vreo acțiune în justiție, remarcă The Guardian.

Patricia Gucci, singura fiică a lui Aldo, îl acuzase anterior pe Ridley Scott că „a furat identitatea unei familii pentru a face bani”. Regizorul a respins aceste critici, reamintind că familia Gucci a avut o istorie zbuciumată: „Un Gucci a fost ucis și un altul a ajuns la închisoare pentru evaziune fiscală, așa că nu puteți să-mi vorbiți mie despre obținerea unui profit”, a declarat Scott săptămâna trecută în emisiunea „Today” de la BBC Radio 4.

Filmul, un succes de casă

La rândul său, Reggiani, care a fost eliberată din închisoare în urmă cu cinci ani, s-a arătat nemulțumită că nu a fost consultă de producători.

Lady Gaga, cea care dă viață personajului în film, consideră însă că ar fi fost inutil: „Am simțit că aș putea face cu adevărat dreptate acestei povești doar dacă aș aborda-o cu ochiul unei femei curioase, cu spirit jurnalistic, astfel încât să pot citi printre rânduri ce se întâmplă în scenele filmului”, a declarat ea pentru Vogue. „Nimeni nu putea să-mi spună mie cine era Patrizia Gucci. Nici măcar Patrizia Gucci”, a adăugat ea.

Filmul, a doua lansare a regizorului Ridley Scott în această toamnă, după „The Last Duel” (Ultimul duel), are recenzii și bune, și rele din partea criticilor, dar a depășit așteptările la box office. În primul weekend a avut încasări de 22 de milioane de dolari în SUA și 3,4 milioane de dolari în Marea Britanie.

