Gala Premiilor Oscar 2021. Tot ce trebuie să ştiți despre ceremonia de anul acesta

Starurile se pregătesc pentru a-93-a gală a Premiilor Oscar, care va avea loc anul acesta pe 25 aprilie, cu două luni mai târziu faţă de când era programată.

Spre deosebire de ceremoniile Globurilor de Aur, premiilor Bafta şi Emmy, organizatorii Oscarurilor i-au invitat pe nominalizaţi să participe şi în persoană la eveniment, la una din locaţiile de desfăşurare.

Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor Oscar va fi transmisă live din două locaţii, ambele în Los Angeles: Dolby Theatre şi Union Station. Vor fi, de asemenea, şi două locaţii internaţionale, una în Marea Britanie, pentru toţi nominalizaţii de origine britanică, şi cea de-a doua, în Paris.

Toţi nominalizaţii au fost rugaţi să evite apariţiile online, via Zoom.

Pentru ediţia de anul acesta, Academia Americană de Film a organizat o gală cu participare limitată, la care vor lua parte aproximativ 170 de persoane, printre care cei nominalizaţi, însoţitorii şi prezentatorii evenimentului.

Din cauza pandemiei, organizatorii galei s-au văzut nevoiţi să renunţe la biletele speciale pentru membrii Academiei şi la alte evenimente precum micul dejun cu nominalizaţii la Oscar, care avea loc cu o săptămână înainte de gală, cât şi la petrecerea organizată după ceremonie.

Iată ce spune Irina Margareta Nistor despre posibilii câştigători ai premiilor: „După câte cunosc eu, din păcate tot Nomadland o să câştige şi pe la toate secţiunile o să fie aşa. Mai degrabă un Oscar de documentar pentru că şi Nomadland-ul ăsta e ca un documentar. În egală măsură Antony Hopkins - filmul lui este tot un documentar - ca să vadă ce ar putea să i se întâmple la bătrăneţe”.

Anul acesta a adus multe suprize şi în cinematografia românească. Pentru prima dată în România, producţia ”Colectiv” se bucură nu de una, ci de două nominalizări, la categoriile ”cel mai bun documentar” şi ”cel mai bun film străin”.

Oscar 2021 - Cel mai bun film

"Judas and the Black Messiah"

"The Trial of the Chicago 7"

Oscar 2021 - Cel mai bun actor

Oscar 2021 - Cea mai bună actriţă

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Oscar 2021 - Cel mai bun regizor

Oscar 2021 - Cel mai bun actor în rol secundar

LaKeith Stanfield - "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. - "One Night in Miami"

Sacha Baron Cohen - "The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Oscar 2021 - Cea mai bună actriţă în rol secundar

Oscar 2021 - Cel mai bun scenariu original

"The Trial of the Chicago 7"

"Judas and the Black Messiah"

Oscar 2021 - Cel mai bun scenariu adaptat

"One Night in Miami"

Oscar 2021 - Cel mai bun film de animaţie

"Over the Moon"

Oscar 2021 - Cel mai bun documentar

Oscar 2021 - Cel mai bun film străin

"The Man Who Sold His Skin" (Tunisia)

Oscar 2021 - Cel mai bun cântec original

"Husavik (My Hometown)," "Eurovision Song Contest"

"Fight for You" - "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice" - "The Trial of the Chicago 7"

"Io Si (Seen)" -"The Life Ahead"