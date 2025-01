Garda de corp care a inspirat filmul „The Bodyguard”, mărturisiri despre Whitney Huston: „Industria divertismentului este o bestie”

Whitney Houston era una dintre cele mai apreciate cântărețe din generația ei, dar atunci când lui David Roberts i s-a cerut să îi fie gardă de corp, acesta nu a fost impresionat, însă a acceptat și a pretrecut șase ani protejând-o în timp ce artista a făcut un turneu mondial. El spune acum că a fost inspirația pentru filmul din 1992 „The Bodyguard”, cu Houston și Kevin Costner în rolurile principale, scrie BBC.

„Să călătoresc prin lume chiar cu unul dintre cei mai faimoși oameni din lume a fost o experiență destul de interesantă”, a spus bărbatul de 72 de ani, aflat în casa lui din Palm Beach, Florida.

După douăzeci și cinci de ani, a scris o carte despre timpul petrecut cu starul care a murit la 48 de ani în 2012. David s-a alăturat poliției RAF în 1968 și a servit în Irlanda de Nord înainte de a se alătura poliției din Țara Galilor de Nord în 1972. Ulterior s-a transferat la Poliția Met (poliția britanică), și-a încheiat serviciul în 1988 ca sergent, oferind protecție demnitarilor și șefilor de stat aflați în vizită.

Cum a ajuns David Roberts să lucreze pentru Whitney Huston

În 1988, în timp ce lucra pentru ambasada americană la Londra, a cunoscut-o pentru prima dată pe Whitney Houston, după ce ea a zburat în Marea Britanie. El și-a amintit că a întâlnit o „cea mai sofisticată, educată, inteligentă și timidă domnișoară”.

„Am fost deosebit de impresionat”, a spus el. „Frumusețea ei era remarcabilă, chiar și după un zbor lung de la New York la Londra”.

Înainte de întâlnire, fiica lui îl adusese la curent cu cariera acesteia, iar el a cumpărat câteva discuri cu muzica ei. „Avea vocea unui înger, clar”, a spus el. El și Whitney „s-au înțeles” de la început.

Job-ul inițial a fost de trei luni, dar mai târziu i s-a cerut să fie directorul de securitate pentru turneul ei în Orientul Îndepărtat.

„Nu îmi pot imagina o personalitate de mare profil, atât de solicitată, să fie mai ușor de păzit”, a spus el. El a spus că ea și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în camera ei de hotel, la telefon cu iubitul ei de atunci, actorul Eddie Murphy. „Este la fel de amuzant în afara scenei ca și pe scenă, un tip grozav, îmi place de el”, a spus David.

Mai târziu va fi martor la relațiile ei tumultoase cu cântărețul Bobby Brown cu care s-a căsătorit în 1992. Au rămas căsătoriți timp de 15 ani.

„Este remarcabil pentru mine că a durat atâta timp cât a durat”, a spus David. „De fapt, în ziua nunții, toți oamenii care au fost implicați în securitate acolo au spus: „OK băieți, ne vom întoarce aici anul viitor pentru petrecerea de divorț”, chiar nu credeam că va dura și totuși ea a dovedit că noi toți am greșit.”

Cât de apropiată de realitate a fost povestea din filmul „The Bodyguard”

În ceea ce privește propria relație cu megastarul, el a spus că a ajuns să o cunoască „în măsura în care era foarte puțină nevoie de conversație când eram în public”. „Mă uitam la ea și știam ce gândește și ce vrea sau dacă eram într-o mulțime și simțeam o smucitură, trebuia să plecăm. Există întotdeauna acel nivel de sinergie între protector și persoana protejată”, a spus el.

O caza pe Houston în hoteluri folosind numele Rachel Marron - numele personajului Houston va fi folosit și în film. Dar el a insistat că nu totul în film este la fel de adevărat.

În film, personajele lui Costner și Houston trăiesc o poveste de dragoste, dar el a insistat că era mai mult ca un „unchi bun” pentru vedetă.

Când a fost întrebat dacă ar fi murit pentru ea, el a răspuns fără echivoc: „Desigur. Dacă mi-aș fi făcut greșit temele, dacă aș fi evaluat greșit amenințările atunci da, aș fi plătit pentru asta, da”. Și existau multe riscuri de evaluat.

Fanii erau obsedați de Whitney Huston: „Voiau o bucată din ea”

În timpul turneului din Orientul Îndepărtat, el a spus că au fost aproximativ 50 de fani care au fost considerați o potențială amenințare. „Fanii obsedați nu erau doar fericiți să o vadă, nu erau doar fericiți că sunt în prezența ei, voiau o bucată din ea și atunci devine puțin obositor din perspectiva mea”, a spus el.

„Aveam unul care scria versuri de tot felulș și comentarii tulburate mintal pe hârtie igienică. A fost un tip în Australia care își trimitea lenjeria și șosetele murdare”. El a spus că bărbatul i-a scris că va fi la spectacolul ei din Sydney.

„Ne-a dat numărul locului său și ne-a avertizat că atunci când ea va bisa la piesa The greatest love of all (Cea mai mare dragoste dintre toate), el va urca pe scenă și „o va lua să-și întâlnească mama în rai”. A fost înconjurată de ofițeri sub acoperire, dar concertul s-a terminat fără probleme.

„Nu s-a mișcat, nu a dat deloc niciun semn de emoție”, a spus David. „Ea a terminat de cântat, el s-a ridicat, a plecat, nu am mai auzit de el de atunci”.

Această perspectivă asupra lumii mega-starului l-a făcut pe David să se întrebe de ce atât de mulți tineri urmăresc celebritatea. „A fost evident pentru mine încă de la început că acel nivel de faimă este un preț prea scump de plătit”, a spus el.

El a spus că singurele momente când avea parte de o viață normală era atunci când era cu prietenii și familia sau într-o cameră de hotel „altfel, nimic nu era normal”. Anii petrecuți lângă artistă au venit cu „un preț” și pentru el. Când a fost întrebat dacă acest cost a fost decontat în propriile sale relații personale, el a spus: „Ar trebui să întrebați oricare dintre cele trei soții ale mele, nu sunt complet sigur”.

Colaborarea a luat sfârșit brusc în 1995

Colaborarea a luat sfârșit brusc în 1995. El a spus că în ultimele nouă luni împreună a fost martor la „deteriorarea treptată, dar evidentă” a lui Houston. Chiar dacă susține că nu a văzut niciodată accesorii legate de droguri, a văzut frecvent vedeta în suferință emoțională.

„Exista o problemă care trebuia abordată de cei care aveau grijă de ea, nu doar familia și prietenii, ci și directorii care câștigau milioane din exploatarea ei în măsura în care au făcut-o”, a spus el. „Dar consensul general la acea vreme a fost că Houston nu ar putea merge la reabilitare, deoarece ar fi în detrimentul reputației și carierei ei”. El a spus că și-a exprimat îngrijorarea.

„Mi s-a spus: „Domnișoara Houston a decis că nu va mai călători în străinătate, așa că nu are nevoie de cineva din experiența dumneavoastră, dar dacă se decide vreodată să călătorească din nou, vă vom suna”, și-a amintit el. „Așa a fost sfârșitul. Ăsta a fost tehnic cântecul meu de lebădă, acesta a fost glonțul pe care l-am luat pentru ea”.

În 2012, la doar 48 de ani, Whitney Houston a murit în camera ei de la hotelul Beverly Hilton, după ce s-a înecat accidental în cadă din cauza efectelor consumului de cocaină și a bolilor de inimă.

„M-a durut. A fost îngrozitor”, a spus David. „Treci peste șocul inițial și apoi furia îi ia locul pentru că nu ar fi trebuit să fie așa”.

El a spus că și-a scris memoriile în cartea, „Protecting Whitney: The Memoir of Her Bodyguard”, pentru a „risipi furia” pe care a purtat-o de la moartea artistei. „Industria divertismentului este o bestie. Are cerințe nerealiste. Ia o tânără de 20 de ani și o face atât de faimoasă, dar există cerințe, trebuie să producă 10 albume în următorii cinci ani - însă unde e viața normală, nu ai timp pentru asta”, a spus el. „Faci parte din mașina lor de făcut bani și asta a fost ea”.

Editor : M.I.