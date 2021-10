În luna noiembrie, întreaga acțiune se mută pe Film Now!

Miercuri, 3 noiembrie, în premieră TV, de la ora 22:00, Chris Rock are rolul principaI într-un nou capitol al seriei Saw, Spiral: Următorul capitol Saw/ Spiral: From The Book Of Saw (2021). Detectivul Ezekiel „Zeke” Banks (Rock), fiul unui legendar șef de poliție (Samuel L. Jackson), anchetează o serie de crime atroce, comise de un criminal la indigo: o minte bolnavă, ce reeditează trecutul înfiorător al orașului, ca parte a unui plan diabolic. Pe măsură ce ancheta cuprinde noi cazuri, Zeke încearcă să rezolve un mister tot mai adânc și tot mai îngrozitor.

Vineri, 12 noiembrie, de la ora 20:00, ai Regele din Staten Island/ The King Of Staten Island - (2020). Pete Davidson joacă rolul principal în acest film semi-autobiografic despre adolescența și tinerețea lui - care se referă la problemele generate de pierderea tatălui, dar și la modul în care el a intrat în lumea stand-up comedy. În vârstă de 24 de ani, Scott încă este bântuit de moartea tatălui său - pompier dispărut, cu ani în urmă, în atacurile de la World Trade Center, din 2001. Va fi nevoit să își pună ordine în gânduri și în viață, după ce mama lui începe o relație cu Ray, și el tot pompier. Regizat de Judd Apatow, după un scenariu la care a colaborat chiar și Pete Davidson, în premieră TV pe Film Now, Regele din Staten Island își completează distribuția cu Marisa Tomei, Steve Buscemi, Bill Burr și Bel Powley.

Vineri, 26 noiembrie, la 20:00, este momentul pentru o comedie politică, în premieră TV pe Film Now: Un plan irezistibil/ Irresistible (2020). Regizat de celebrul actor, producător și om de televiziune Jon Stewart, Irresistible spune povestea lui Gary, un consultant politic din tabăra democraților ce vede o șansă de câștig pentru partid în alegerile pentru primăria unui orășel republican din Wisconsin. Această șansă se numește Jack Hastings și e un militar ieșit la pensie. Gary trebuie, totuși, să-l convingă pe Jack să candideze, ulterior să-l antreneze pentru cursa electorală. Între timp, nu stă degeaba nici tabăra republicană, bine reprezentată și cu un strateg la fel de bun.

Rocketman (2019) te așteaptă pe Film Now sâmbătă, 27 noiembrie, la 21:50. Un mix dintre biografie și fantezie, Rocketman spune, cântă și mai ales pune în scenă viaţa legendarului muzician Elton John încă din copilărie, de-a lungul drumului spre succes, dar și în perioada dependenței de droguri și a suferinței. Tânărul Elton găsește o salvare în muzică, devine celebru, însă alter ego-ul puternic de scenă ascunde întreaga fragilitate a artistului. Aplaudat de critică, iubit de public și cu încasări de box-office de 200 de milioane de dolari la un buget de producție de 5 ori mai mic, Rocketman (în regia lui Dexter Fletcher) descrie viața unui simbol al muzicii, cu ajutorul celor mai celebre piese ale lui Elton John, interpretate chiar de actorul Taron Egerton.

Furia unui om periculos/ Wrath Of Man (2021), cu Jason Statham în rolul principal, este filmul serii de Sfântul Andrei, în premieră TV pe Film Now, de la ora 20:00. În regia lui Guy Ritchie, Wrath Of Man este un remake al producției franceze Le Convoyeur, din 2004. După o ambuscadă care s-a soldat cu victime, compania Fortico Security recrutează un angajat nou - pe Patrick Hill (Statham), căruia colegii îi spun „H”. Pare un tip liniștit, dar când devine ținta unei noi tentative de jaf, își dezvăluie formidabilele abilități. Fără frică și fără milă, H este, de fapt, un om în căutarea răzbunării.

# Spiral: Următorul capitol Saw

SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW - 2021, Vertical

În premieră TV, miercuri, 03 noiembrie, la 22:00.

Regia: Darren Lynn Bousman

Cu: Chris Rock, Samuel Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella

# Regele din Staten Island

The King of Staten Island - 2020, Universal

În premieră TV, vineri, 12 noiembrie, la 20:00

Regia: Judd Apatow

Cu: Bel Powley, Bill Burr, Marisa Tomei, Maude Apatow, Pete Davidson, Steve Buscemi

# Un plan irezistibil

IRRESISTIBLE - 2020, Universal

În premieră TV, vineri, 26 noiembrie, la 20:00

Regia: Jon Stewart

Cu: Chris Cooper, Mackenzie Davis, Natasha Lyonne,

Rose Byrne, Steve Carell, Topher Grace

# Furia unui om periculos

WRATH OF MAN - 2021, Vertical

În premieră TV, marți, 30 noiembrie, la 20:00

Regia: Guy Ritchie

Cu: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Scott Eastwood

# Rocketman

ROCKETMAN - 2019, Paramount

Sâmbătă, 27 noiembrie, la 21:50

Regia: Dexter Fletcher

Cu: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell,

Richard Madden

