În septembrie, Film Now dedică cea de-a patra săptămână producțiilor de aventură

În luna septembrie, Film Now dedică a patra săptămână iubitorilor producțiilor de aventură.

Miercuri, 22 septembrie, de la ora 20:00, telespectatorii pot urmări Conan the Barbarian/ Conan (2011). Conan, legendarul luptător care timp de opt decenii a fascinat întreaga lume, este martor în această ecranizare la asasinarea tatălui său și la distrugerea din temelii a satului în care a copilărit. Protagonistul este mai hotărât ca niciodată să se răzbune și pornește în căutarea asasinilor. Crescut într-un mediu ostil, acesta a deprins toate caracteristicile necesare pentru a-i înfrunta pe cei mai cumpliți inamici: căpcăuni, monștri și vrăjitori cu puteri inimaginabile. Războiul sângeros îl duce pe Conan pe căi nebănuite și lupta lui pentru supraviețuire ajunge mai repede decât și-ar fi imaginat la dimensiuni epice. Descoperă doar la Film Now dacă luptătorul Conan poate face față confruntării cumplite cu forțele malefice!

The Revenant/ The Revenant: Legenda lui Hugh Glass (2015) se vede la Film Now vineri, 24 septembrie, de la ora 21:35. Într-o expediție din anii 1820 într-o zonă americană neexplorată, o echipă de vânători este atacată de indieni. Supraviețuitorii reușesc să fugă, conduși de legendarul Hugh Glass (Leonardo DiCaprio). La un moment dat, după ce părăsesc cursul apei și se afundă în pădure, Glass este atacat de un urs grizzly. Acesta este la un pas de moarte, iar conducătorul grupului hotărăște ca John Fitzgerald, Hawk și Bridger să rămână în urmă ca să aibă grijă de Hugh Glass și să-l îngroape creștinește. John Fitzgerald îl ucide pe Hawk, fiul lui Glass, și-l păcălește pe Bridger spunându-i că se apropie indienii. Cei doi pleacă și Hugh Glass rămâne singur în pustietate unde îndură dureri de neimaginat. Dornic de răzbunare, Hugh Glass trebuie să supraviețuiască în mijlocul zăpezii, fără mâncare, fără arme și cu răni mortale. Urmărește deznodământul unei producții de aventură axată pe răzbunare doar la Film Now!

Sâmbătă, 25 septembrie, de la ora 21:25, Film Now difuzează The Golden Compass/ Busola de aur (2007). Acțiunea producției prezintă aventurile Lyrei Belacqua, o orfană ce trăiește într-o lume paralelă care seamănă foarte mult cu a noastră. Dar în această lume, o forță dogmatică și puternică numită Magisterium conspiră pentru a pentru a pune capăt toleranței și pentru o inchiziție liberă. Săracii, orfanii și copiii gipților dispar în mâinile unui grup pe care copiii îi numesc Cobleri. Lyra descoperă ca d-na. Coulter (Nicole Kidman) conduce acești cobleri. Salvată de gipți, Lyra se alătură acestora într-o călătorie spre nord în căutarea copiilor dispăruți. Vezi doar la Film Now dacă aceasta va reuși să îi salveze și dacă intențiile d-nei. Coulter sunt cu adevărat malefice.