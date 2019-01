Kit Harington, "îndurerat" după încheierea filmărilor de la "Game of Thrones": "Ştiam cu toţii cum se va termina"

Kit Harington, unul dintre starurile serialului "Game of Thrones", a dezvăluit într-un interviu radiofonic că a fost animat de un sentiment de "durere" după încheierea filmărilor de la acest show TV, informează PA și Agerpres.

Foto: Facebook

Ultimul sezon - al optulea - al acestei producţii de televiziune, realizată de postul HBO, va debuta pe micile ecrane în luna aprilie.



"E ciudat să mergi încoace şi încolo ţinând în tine acest secret. Ştiam cu toţii cum se va termina. E ca atunci când termini o carte bună şi nu eşti fericit că s-a terminat. Simţi în tine acea durere, pentru că totul s-a terminat, şi exact acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu acest show TV. Exista în jurul nostru un sentiment de pierdere", a dezvăluit Kit Harington, în vârstă de 32 de ani, în emisiunea radiofonică "The Zoe Ball Breakfast Show".



"Mă simt poate nu chiar fericit, dar totuşi foarte satisfăcut", a adăugat actorul englez.



Kit Harington, care interpretează personajul Jon Snow în această dramă fantasy cu accente medievale, revine pe micile ecrane după o aşteptare de aproape doi ani în sezonul final al serialului, alături de Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams şi Lena Headey.



"Sunt încântat că oamenii vor putea să vadă acest sezon. Să sperăm că el va schimba încă o dată industria de televiziune, aşa cum au făcut sezoanele precedente, şi că va contribui la doborârea unor bariere", a adăugat Kit Harington în acea emisiune difuzată de BBC Radio 2.



Un trailer al ultimului sezon din "Game of Thrones" îl prezintă pe Jon Snow alături de o statuie ce pare să fie o reprezentare a acestui personaj.



"Am păstrat statuia... aceea care se afla în criptă. Producătorii mi-au trimis-o acasă. O păstrez în atelierul meu. Cât de trist poate fi acest lucru?", a adăugat starul de televiziune.



"Am fost singurul (dintre actorii serialului, n.r.) care a păstrat statuia, atât de narcisist sunt! O voi transforma într-un element funcţional al unei fântâni arteziene", a mai spus Kit Harington.



Serialul "Game of Thrones", care a debutat pe micile ecrane în 2011, a fost adaptat de HBO pe baza romanelor scrise de George R.R. Martin în cadrul seriei literare "A Song of Ice and Fire".

