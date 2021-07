La final de iulie, Film Now propune comedii despre arta minciunii, adolescenți de coșmar și viața de cuplu

În luna iulie, ultima săptămână este dedicată de Film Now iubitorilor de comedie. Marți, 27 iulie, de la ora 20:00, Film Now prezintă The Invention of Lying/ Inventarea minciunii. Într-o lume în care toți oamenii spun adevărul și numai adevărul, Mark Bellison (Ricky Gervais) descoperă că poate minți. Cu o carieră precară în showbiz, o inteligență medie și un aspect fizic neatrăgător, acesta nu are speranțe într-un viitor mai bun până când... Decide să se folosească de noua lui abilitate pentru a deveni un scenarist celebru, dar mai ales pentru a întra în grațiile unei femei la care nici măcar nu ar fi putut să viseze în mod normal. Acțiunea producției este plasată într-o societate contemporană fictivă, utopică și urmărește evoluția protagonistului lipsit de succes. Urmărește o comedie autentică la Film Now și află consecințele amuzante ale descoperirii adevărului din spatele afirmațiilor sale voit false!

Vineri, 30 iulie, de la ora 20:00, Film Now difuzează Georgia Rule/ Bunica-i șefa! Adolescenta rebelă Rachel (Lindsay Lohan) are un stil de viață nu tocmai dezirabil, iar odată cu cel mai recent accident rutier, tânăra reușește să încalce până și ultima regulă a mamei sale, Lily (Felicity Huffman). Ajunsă la capătul puterilor, aceasta decide să o trimită pe tânără în singurul loc în care a jurat că nu va mai merge niciodată: ferma din Idaho a mamei sale, Georgia (Jane Fonda). Bunica Georgia nu este deloc o persoană înțelegătoare. Ea își trăiește viața respectând cu strictețe un șir interminabil de reguli, lucru pe care îl cere oricui îi calcă pragul. În timp ce Rachel se lasă pradă sentimentului de tristețe, provocat de o vară aparent irosită, Georgia vede că nepoata sa este din ce în ce mai schimbată. Odată cu noi reguli și responsabilități, Rachel devine mai înțelegătoare și chiar ajunge să regrete tot ce i-a făcut mamei de-a lungul timpului. Vezi la Film Now cât de mult se pot dezvolta relațiile de familie dintre cele trei și ce secrete de familie descoperă acestea!

Sex Tape/ O noapte nebună se vede la Film Now sâmbătă, 31 iulie, de la ora 20:00. Jay (Jason Segel) și Annie (Cameron Diaz) sunt căsătoriți și încă îndrăgostiți unul de celălalt, însă, după zece ani și doi copii, atracția dintre ei a început să fie vizibil afectată. Pentru a reaprinde sentimentele de odinioară, ei se hotărăsc să se filmeze în timpul unei partide-maraton de sex, în care să folosească toate „recomandările” din cartea „The Joy of Sex”. Părea o idee genială, dar numai până în momentul în care descoperă că înregistrarea lor riscă să devină publică. Fiind extrem de panicați, aceștia își petrec toată noaptea încercând să dea de urma înregistrării, să coopteze niște prieteni pentru a-i ajuta și chiar să distrugă niște servere. Toate acestea pentru a-și recupera filmulețul, reputația și, cel mai important, mariajul. Descoperă la Film Now dacă aceștia vor duce la bun sfârșit misiunea de găsire și distrugere a materialelor compromițătoare!