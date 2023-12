De Sărbători, Film Now surprinde cu cele mai captivante și emoționante povești de viață

În luna decembrie, Film Now devine un veritabil tărâm al poveștilor transpuse pe ecran, într-o atmosferă încărcată de emoții și semnificații profunde. Este momentul magic al Sărbătorilor de iarnă, în care ne lăsăm captivați de filmele care ne inspiră și ne aduc bucurie.

Science-fictionul alert și exploziv, Capcana timpului/ BOSS LEVEL (2020) este recomandarea Film Now pentru seara de duminică, 17 decembrie, de la ora 21:50. Roy (intepretatat de Frank Grillo), un agent pensionat al forțelor speciale, se trezește prins într-o buclă temporală în care își pierde viața în fiecare zi. Odată ce înțelege acest lucru, Roy trece printr-un șir nesfârșit de încercări de a scăpa viu din explozii, urmăriri, căderi spectaculoase și lupte cu inamici neașteptați. Va reuși să iasă din ceea ce pare un joc, o farsă sinistră, sau va fi nevoit să se resemneze cu ideea că în fiecare zi se trezește doar pentru a se lupta pentru viața lui și a o pierde, câteva ore mai târziu? Cu o doză intensă de acțiune, suspans și un element SF captivant, "Capcana timpului" promite să vă țină lipiți de ecran și să vă pună imaginația la treabă într-o călătorie fascinantă prin timp și pericole imprevizibile, din care nu lipsește umorul negru subtil. Mel Gibson, personajul negativ, strălucește în acest rol care pare că a fost scris special pentru el.

În Ajunul Crăciunului, de la ora 21:45, nu ratați Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă/ SPIDER-MAN: HOMECOMING (2017), în regia lui Jon Watts. La vârsta la care orice tânăr se află în căutarea propriei personalități, Peter Parker (interpretat de actorul britanic Tom Holland) revine acasă, alături de mătușa lui și are de depășit multe obstacole menite să demonstreze că este demn să facă parte din cercul său de supereroi preferați. Eforturile de a părea un tânăr obișnuit sunt sortite eșecului, întrucât Vulturul (Michael Keaton), devine o amenințare periculoasă, iar Peter va trebui să își reia rolul de Spider-Man atât pentru a-i salva pe cei dragi, dar și pentru a dejuca un plan malefic.

Showbizul a început cu el! Film Now vă invită să descoperiți, în pași de dans și pe note muzicale, viața și ascensiunea lui P.T. Barnum, primul impresar al culturii pop din America. Cu un talent înnăscut pentru promovare și cu o imaginație debordantă, Barnum a reușit să creeze un spectacol exotic și fascinant, devenit celebru în întreaga lume. Fondatorul circului ambulant Ringling Brothers and Barnum & Bailey este readus la viață în interpretarea remarcabilă a lui Hugh Jackman marți, 26 decembrie, de la ora 20:00, în musicalul Omul spectacol/ THE GREATEST SHOWMAN (2017).

Miercuri, 27 decembrie, de la ora 21:30, Film Now vă propune să urmăriți Mizerabilii/ LES MISÉRABLES (2019), primul lungmetraj al regizorului Ladj Ly, nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun film străin și câștigător al premiului juriului la Festivalul de la Cannes. Povestea îl urmărește pe Stéphane Ruiz (interpretat de Damien Bonnard), un polițist proaspăt transferat, care se alătură brigăzii anti-criminalitate într-o suburbie problematică a Parisului. Împreună cu colegii săi, Chris (Alexis Manenti, co-scenaristul filmului) și Gwada (Djebril Zonga), mai experimentați, Stéphane descoperă rapid tensiunile dintre diversele bande și conflictul dintre localnici și autorități în cartierul Montfermeil, locul acțiunii și în romanul "Mizerabilii" al lui Victor Hugo. Poliția gestionează greșit situația, cauzând probleme în loc să le rezolve. Filmul explorează sărăcia, injustiția și revolta, evidențiind ostilitatea oamenilor cu opinii puternice cu privire la apartenența sau neapartenența la o țară.

Multe alte filme îndrăgite de public sunt disponibile abonaților DIGI în luna decembrie, printre care: Jumanji: Aventură în junglă/ JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE (2017), Copiii domnişoarei Peregrine: Între două lumi/ MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN (2016), Jocul lui Ender/ ENDER'S GAME (2013), Tata in razboi cu... Tata/ DADDY'S HOME (2015), Nemuritorii: Războiul Zeilor/ IMMORTALS (2011).

# Boss Level. Capcana timpului

BOSS LEVEL/ 2020

Duminică, 17 decembrie, la 21:50

Regia: Joe Carnahan

Cu: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Selina Lo, Annabelle Wallis

---

# Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă

SPIDER-MAN: HOMECOMING/ 2017

Duminică, 24 decembrie, la 21:45

Regia: Jon Watts

Cu: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton

---

# Omul spectacol

THE GREATEST SHOWMAN/ 2017

Marți, 26 decembrie, la 20:00

Regia: Michael Gracey

Cu: Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron, Zendaya

---

# Mizerabilii

LES MISÉRABLES/ 2019

Miercuri, 27 decembrie, la 21:30

Regia: Ladj Ly

Cu: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica

