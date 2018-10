Legiştii din Los Angeles au stabilit că actorul Verne Troyer, cunoscut pentru rolurile Mini-Me din filmele seriei „Austin Powers” şi Griphook din primul film al francizei „Harry Potter”, s-a sinucis, scrie News.ro.

Actorul, care avea o înălţime de 81 de centimetri, a murit pe 21 aprilie, la vârsta de 49 de ani.

În urma unei autopsii şi a altor teste realizate, medicii legişti au transmis că el a murit din cauza efectelor alcoolului şi au decis că s-a sinucis.

Troyer a crescut în comunitatea Amish din Michigan şi a devenit celebru graţie rolului Mini-Me din franciza „Austin Powers”. După debutul în serie, în 1999, în „The Spy Who Shagged Me”, el l-a jucat pe Griphook în „Harry Potter and the Sorcerer's Stone” şi pe Coach Punch Cherkov în „The Love Guru”.

Actorul s-a luptat cu dependenţa de alcool la începutul anilor 2000, iar, în ultima perioadă, cu mai multe probleme de sănătate.

