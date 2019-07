„Neil Armstrong” de România. Actorul Alin Calbău: A fost cea mai plăcută și mai emoționantă experiență pe care am avut-o

Actorul român Alin Calbău a jucat rolul astronautului Neil Armstrong în cel mai recent „docudrama” despre aselenizare, realizat de National Geographic și RMC Découverte, în regia lui François Pomès. Filmările pentru „Apollo: Back to the Moon” au avut loc la București, timp de cinci zile, în urmă cu un an. Invitat la Digi24, actorul Alin Calbău a povestit cum a fost ales pentru această producție și cum au decurs filmările pentru care a trebuit să îmbrace un costum de astronaut, pe sub care mai avea și câteva perechi de pantaloni, în condiții de caniculă.

„În primele două zile de probă, a fost fun, ne-am distrat ca niște copii, a fost frumos. Ei, când a venit ziua filmărilor, a fost foarte greu. În primul rând, pentru că trebuia să ai foarte mare grijă de costum - era comandat din Statele Unite, făcut special, nu trebuia murdărit, nu trebuia rupt. Mă îmbrăcau trei-patru persoane și aveau grijă, stăteau pe lângă mine ca să nu se întâmple ceva cu el. La mișcare a trebuit să fiu ajutat. A fost foarte greu mai ales cu casca. Era foarte cald, s-a filmat în București, la studiourile din Buftea, chiar anul trecut pe vremea aceasta și era foarte cald. Nu puteam să mă hidratez așa cum mi-ar fi plăcut mie, pentru că trebuia să dau costumul jos, să merg la toaletă și așa mai departe, astfel că am suportat puțin, cinci zile, dar a fost, de departe, cea mai plăcută, emoționantă, experiență pe care am avut-o”, a declarat la Digi24 actorul Alin Calbău (34 de ani).

Întrebat de ce consideră că a fost o experiență emoționantă, actorul a explicat: „Pentru că l-am interpretat pe Neil Armstrong, pentru că s-a realizat acest documentar fix după 50 de ani de la aselenizare și pot spune că a fost cel mai mare proiect în care am fost repartizat”.

O reconstituire a momentelor-cheie din urmă cu 50 de ani

În București s-au filmat cinci zile, dar de dimineață până noapte. Alin Calbău trebuia să poarte costumul de astronaut de dimineață, de la 7:00. Și-l mai dădea jos la prânz, când era o oră de pauză. Actorul român spune însă că echipa a fost extraordinară. „Puteam să cer să-mi fie dat jos costumul după două ore sau de fiecare dată când aveam nevoie, dar pe de altă parte, aveam un respect foarte mare pentru echipă și nu puteam să întrerup eu de fiecare dată filmările, doar pentru că aveam nevoie. Așa că am stat, a fost foarte greu, dar plăcut, a fost cel mai frumos proiect din care am făcut parte și sunt foarte mândru”, spune Alin Calbău.

Evident, în documentar există și momentul culminant, când Neil Armstrong pășește pe Lună. „Și momentul în care cobor scara. Ca să o cobor trebuia să o urc și am fost ajutat, tot așa, de echipă. A fost și momentul în care am strâns rocile lunare. Am făcut, în mare parte, reconstituirea exactă a ceea ce s-a întâmplat acum 50 de ani”, a povestit actorul. A existat, evident, și momentul steagului, în care a trebuit să-l înfigă cu greutate, pentru că, potrivit reconstituirii, solul era o rocă, erau pietre.

Dumitru Prunariu: Costumul nostru avea un ventilator

„Mi se pare foarte interesant și mi-aduc aminte de antrenamentele mele înainte de zborul cosmic”, a menționat Dumitru Prunariu, singurul român care a ieșit în spațiu, ascultând relatarea lui Alin Calbău. Prunariu a povestit, la rândul său, cum arăta costumul destinat protecției în caz de dezermetizare și ce presupuneau antrenamentele pe care le făcea alături de colegii ruși. „Mi-aduc aminte că nu era deloc simplu să stăm atâtea ore în acel costum, dar avea aerisire interioară, avea un ventilator care în permanență vehicula aerul din interiorul lui și atunci ne simțeam confortabil, era oarecum răcoare în interior”, a spus Dumitru Prunariu.

Evident, costumul purtat de Alin Calbău la filmări nu a avut un astfel de ventilator. Ba mai mult, actorul și-a adus aminte că pe dedesubt avea și foarte multe perechi de pantaloni, pentru a da aparența de costum umflat.

„Pe cât de dificilă a fost purtarea costumului și orele de stat în picioare (trebuia să stea doar în picioare din cauza costumului), a fost frumos, mi-a plăcut foarte mult și acum, uitându-mă în spate, abia acum conștientizez amploarea proiectului în care am fost și eu repartizat”, a subliniat Alin Calbău.

Cum a fost Alin Calbău cooptat în proiectul documentarului. „O echipă extraordinară”

Pentru acest documentar a fost o echipă internațională, care a ales un actor român și a ales să filmeze în România. „Pe mine m-a sunat agenta care m-a propus și mi-a spus: François Pomès, un regizor francez, vrea să te vadă. Am oprit mașina pentru a continua discuția, eram în trafic și eram așa... nu-mi venea să cred. Am fost, m-am întâlnit cu el, am discutat, mi-a povestit despre proiect. Am acceptat imediat. Da, François Pomès m-a ales și cu el am avut întâlnirea înainte de filmări, două zile de probă, discuții, mi-a explicat exact ce anume avem de făcut, programul, zilele. Am fost întrebat dacă mă încumet la o asemenea” aventură, a povestit Alin Calbău. A acceptat de îndată.

A fost un efort nu numai din cauza duratei scurte, dar intense de filmare, ci și din cauza costumului și a condițiilor, era foarte cald. „Echipa din Franța a fost tot timpul lângă mine și mi-a explicat François Pomès ce anume trebuie să fac, cum, stătea lângă mine, de multe ori îmi ridica casca să mă tamponeze, pentru că eram transpirat sau se aburea casca și se vedea pe ecran. A fost tot timpul lângă mine și m-a îndrumat pas cu pas”, a relatat actorul Alin Calbău.

„Am fost foarte entuziasmat, am avut curaj să fac asta, sunt destul de curajos, mă bag cam în orice”, spune actorul, care se declară plăcut impresionat de rezultatul care a ieșit din această muncă de echipă. „Am văzut documentarul și chiar recomand să fie văzut, pentru că este o poveste extrem de interesantă, pe care o trăiești. Este foarte impresionant să vezi și pregătirile dinainte de Apollo 11, pentru că au fost foarte multe pregătiri și o muncă foarte mare, depusă cu ajutorul a foarte multor oameni. E un documentar extraordinar, încă se dă la National Geographic, deci vă invit să-l urmăriți”, a încheiat Alin Calbău, cel care pentru acest film a intrat în pielea lui Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună.