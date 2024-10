Regizorul Paul Morrissey, autor al unor filme cult şi colaborator al lui Andy Warhol, a murit la vârsta de 86 de ani

Paul Morrissey, unul dintre primii colaboratori ai lui Andy Warhol şi Velvet Underground şi regizorul unor filme cult precum „Flesh”, „Trash” şi „Women in Revolt”, a murit la 86 de ani, potrivit The Guardian.

Biograful său, Michael Chaiken, a declarat pentru The New York Times că Morrissey a murit luni într-un spital din New York, după o criză de pneumonie, scrie News.ro.

Morrissey a fost o figură intrigantă, un conservator de-o viaţă care a devenit un jucător-cheie în atelierul Factory al lui Warhol, realizând filme cu buget redus despre dependenţi de droguri şi escroci, împreună cu un grup de modele, mondeni, artişti, travestiţi şi actori transgender care au ajuns să fie cunoscuţi drept „superstarurile” lui Warhol.

Printre cele mai cunoscute realizări ale sale se numără „Trash” (1970), un lungmetraj despre un dependent de heroină şi prietena sa, cu superstarurile Warhol Joe Dallesandro şi Holly Woodlawn; „Flesh” (1968), cu Dallesandro în rolul unui escroc care lucrează pe străzile din New York; şi „Women in Revolt” (1971), o abordare satirică a mişcării de eliberare a femeilor, cu vedetele Warhol Candy Darling şi Jackie Curtis.

Morrissey a colaborat, de asemenea, cu Warhol la filme cult underground precum „Chelsea Girls” (1966), pe care l-a co-regizat, şi „Lonesome Cowboys” (1968), pe care l-a scris. Din 1966 până în 1967 a fost managerul trupei Velvet Underground şi al lui Nico, şi a colaborat cu Warhol la filmul „The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound”. În această perioadă, Morrisey a co-conceput şi a dat numele seriei multimedia de „happening-uri” a lui Warhol, „Exploding Plastic Inevitable”, care includea spectacole ale trupei.

Warhol şi Morrissey s-au despărţit în 1974. Mai târziu, Morrissey a vorbit în termeni depreciativi despre fostul său colaborator, spunând că îşi atribuia prea multe merite pentru munca lor împreună. În 2012, el a declarat pentru Bright Lights Film Journal că Warhol „nu a făcut nimic în întreaga sa viaţă. A trecut prin ea ca un zombi şi asta a dat roade pe termen lung”.

Născut în 1938 în Manhattan, Morrissey a fost crescut ca un catolic în New York şi a urmat şcolile catolice şi universitatea, înainte de a se înrola în armata americană. În 1960, a deschis un cinematograf underground în East Village, unde a proiectat propriile sale scurtmetraje şi primele lucrări ale lui Brian De Palma.

După despărţirea de Warhol, Morrissey a continuat să facă filme, inclusiv parodia „Sherlock Holmes” din 1978, „The Hound of the Baskervilles”, cu Dudley Moore şi Peter Cook, şi „Forty Deuce”, cu Kevin Bacon, care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Cannes în 1982. Ultimul său film a fost „News From Nowhere” din 2010.

