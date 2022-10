Surpriză pentru fanii serialului „Stăpânul Inelelor”. Nici actorul care interpretează rolul Sauron nu a știut ca el este Sauron

Cel mai mare mister din serialul „Stăpânul Inelelor: The Rings of Power” este adevărata identitate a întunecatului lord Sauron, dar ea este în cele din urmă dezvăluită în finalul primului sezon. Cel de-al optulea și ultimul episod a fost difuzat joi seara pe Amazon Prime Video.

Fanii din întreaga lume au privit cu uimire cum figura malefică cu care s-au luptat numeroșii eroi a fost dezvăluită într-un mod șocant ca fiind nimeni altul decât Halbrand (Charlie Vickers), în timp ce identitatea Străinului (Daniel Weyman) nu a fost pe deplin dezvăluită, dar a devenit mult mai clară, urmând probabil să fie explorată în sezonul 2.

Charlie Vickers a dezvăluit într-un interviu pentru „The Hollywood Reporter” că nici măcar el n-a știut de la început că el este Sauron.

„Nu am știut cu siguranță până la începutul celui de-al treilea episod. Am filmat primele două episoade și apoi serialul a intrat în pauză din cauza COVID. Spre sfârșitul pauzei, realizatorii m-au așezat la masă și mi-au spus. Am filmat acea secvență pe plută fără să știu. Am filmat-o știind că sunt Halbrand. Dar aveam o bănuială, să fiu sincer. Ultimele mele două audiții au fost cu citirea unor replici din „Richard al III-lea”, or știm că nu este cel mai bun tip din lume. Și apoi, cealaltă audiție a fost cu „Paradisul pierdut”, unde literalmente ai un discurs ca Satana. Așa că asta mi-a dat de înțeles că se întâmpla ceva. Am fost cu siguranță suspicios, dar bănuielile mi s-au confirmat abia înainte de a începe să filmăm cel de-al treilea episod”, a declarat Charlie Vickers.

Rememorând acum momente ale rolului Halbrand, Charlie Vickers recunoaște i se pare amuzant că existau unele indicii de care nu și-a dat seama. „A doua replică a mea pe plută este: "Aparențele pot fi înșelătoare", lucru de care nu mi-am dat seama la momentul respectiv, pentru că nu știam că îl jucam pe Sauron. Dar când mă uit în urmă, mă gândesc: Uau, totul este acolo”, a mărturisit actorul.

În ceea ce privește sezonul al doilea al serialului, producătorii vor ca el să fie concentrat foarte mult pe Sauron. El va fi foarte prezent, acționând și manipulând. Întrebat ce poate spune despre personajul său în următorul sezon, Charlie Vickers spune că va fi un sezon foarte interesant, pentru că Sauron va începe să fie văzut așa cum este el. „Vom intra în această perioadă în care îl vom urmări cum își desfășoară planurile. Veți fi alături de el în timp ce mută piesele de pe tabla de șah”, a spus el.

Actorii din seriale și filme trebuie să păstreze adesea secrete legate de personajele lor. Întrebat cât de greu i-a fost să păstreze secretul că el este Sauron, Vickers a mărturisit: „Încă de la difuzarea primului episod, am avut prieteni care mi-au spus: "Tu ești Sauron". Sunt unii dintre cei mai apropiați prieteni ai mei și a trebuit să îi țin în suspans sau pur și simplu să îi trimit pe o altă pistă. Au fost oameni care au speculat că sunt Regele Vrăjitoarelor sau Regele Morților. Au fost oameni care mi-au arătat poze cu Regele Morților, care este literalmente un schelet, și mi le-au pus lângă fața mea și mi-au spus: Arăți exact ca tipul ăsta”.

