A murit Kevin Turen, producătorul serialelor Euphoria și The Idol

Kevin Turen, producătorul serialelor Euphoria și The Idol, a murit subit la vârsta de 44 de ani, potrivit People.

Tatăl producătorului, Edward Turen, a confirmat decesul fiului său într-o declarație făcută duminică seară, însă cauza morții nu a fost încă dezvăluită.

„Kevin a fost atât de incredibil de special, această lume va fi mai puțin fără el”, a spus acesta, pentru Deadline.

Turen s-a născut în Manhattan și a studiat cinematografia la Universitatea Columbia înainte de a-și începe cariera.

El și-a făcut debutul ca producător în filmul Wassup Rockers din 2005, al regizorului Larry Clark, scrie Daily Mail. A continuat apoi să producă o serie de lungmetraje, inclusiv Operation Endgame, care a fost scris de Sam Levinson, creatorul Euphoria.

Printre celelalte filme pe care le-a produs se numără Arbitrage, cu Richard Gere, All Is Lost, cu Robert Redford, și alte două filme ale lui Levinson, Assassination Nation și Malcolm & Marie.

Cel mai recent, a produs filmul lui Nicolas Cage și Pedro Pascal, The Unbearable Weight of Massive Talent, X and Pearl al lui Mia Goth și Euphoria și The Idol de la HBO.

