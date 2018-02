Un actor cunoscut pentru rolurile din „House of Cards” şi „The Wire” a murit

Reg E. Cathey, un actor american care s-a remarcat în producţii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” şi „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la vârsta de 59 de ani, scrie hollywoodreporter.com citat de News.ro.

Anunţul a fost făcut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunând despre Cathey că a fost „cel mai încântător om” şi că „amintirea lui este o binecuvântare”. Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar.

În 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru interpretarea rolului Freddy Hayes în serialul „House of Cards”.

În drama „The Wire”, al cărei scenariu a fost scris de Simon, Cathey a interpretat rolul Norman Wilson.

Reg E. Cathey s-a mai remarcat în serialul HBO „Oz”, creat de Tom Fontana, show în care a interpretat rolul Martin Querns.

Cel mai recent, Cathey a apărut în serialul „Outcast” al Cinemax şi în producţia HBO „The Immortal Life of Henrietta Lacks”.

„Suntem devastaţi de moartea prietenului nostru şi colegului din «House of Cards». Reg a fost cel mai amabil om, cel mai generos actor, un adevărat gentleman” , a transmis Netflix, vineri, pentru The Hollywood Reporter.

Cunoscut pentru vocea sa de bariton, Cathey l-a interpretat şi pe doctorul Franklin Storm în „The Fantastic Four” (2015), şi a mai apărut în filme precum „Born on the Fourth of July” (1989), „What About Bob?” (1991), „Clear and Present Danger” (1994), „Seven” (1995), „Tank Girl” (1995), „American Psycho” (2000) şi „Pootie Tang” (2001).

În televiziune, actorul a mai apărut în miniseria „The Corner”, în care a interpretat un dependent de droguri, „Star Trek: The Next Generation”, „Homicide: Life on the Street” şi „Grimm”.