VIDEO. Michael Madsen recreează o scenă celebră din „Reservoir Dogs”. Mesajul actorului

Actorul american Michael Madsen a recreat o scenă emblematică din filmul lui Quentin Tarantino „Profesioniştii crimei/ Reservoir Dogs".

Michael Madsen a intrat din nou în pielea diabolicului Mr. Blonde pentru a încuraja oamenii să respecte recomandările de distanţare socială şi izolare ca măsuri de protecţie în faţa noului coronavirus, potrivit The Hollywood Reporter, citat de Mediafax.

Clipul este filmat acasă la Madsen, unde o persoană cu o cameră video îi urmăreşte pe membrii familiei acestuia, toţi purtând bandaje pline de sânge peste câte o ureche. Clipul face aluzie la una dintre cele mai celebre scene din filmele lui Tarantino, cea în care Vic Vega/ Mr. Blonde îi taie o ureche unui poliţist.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fundalul sonor al clipului este asigurat de piesa "Stuck in the Middle With You", cântată de Stealers Wheel, inclusă şi în filmul din 1992.

Clipul se încheie cu Madsen dansând, îmbrăcat cu partea superioară a costumului din film şi pantaloni de pijamale, şi cu mesajul "Fiți în siguranță. Stați acasă".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Michael Madsen este unul dintre actorii preferaţi ai lui Quentin Tarantino, cel mai recent cei doi colaborând la "Once Upon a Time in Hollywood", lansat anul trecut.

Editor web: A.P.