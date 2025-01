În luna iubirii, Film Now te răsfață cu povești autentice care au cucerit lumea cinematografiei

Luna aceasta, Film Now îți aduce o diversitate de titluri, unele distinse cu Oscar sau César, inspirate de personaje care joacă după propriile reguli și riscă totul pentru ceea ce contează cu adevărat. Între momente de haz, adrenalină sau emoție pură, filmele lunii februarie transpun fragmente impresionante de viață care te provoacă să privești dincolo de aparențe ca să descoperi forța celor care aleg să meargă împotriva curentului.

Ești acolo, Doamne? Sunt eu, Margaret / ARE YOU THERE GOD? IT'S ME, MARGARET (2023) este recomandarea Film Now pentru seara de sâmbătă, 1 februarie, de la ora 20:00, o proiecție despre drumul către maturizare și găsirea sinelui. Margaret, o fetiță de 11 ani, proaspăt mutată din agitatul New York într-o suburbie liniștită din New Jersey, navighează prin frământările și dificultățile adolescenței. Prinsă între tradițiile creștine ale mamei și rădăcinile evreiești ale tatălui și bunicii sale, aceasta își caută identitatea și locul în lume, punându-și întrebări despre sensul existenței. Ecranizare a îndrăgitului roman scris de Judy Blume în 1970, filmul explorează cu delicatețe teme precum prietenia, spiritualitatea și autocunoașterea.

La Film Now, pregătește-te pentru un weekend plin de umor și suspans cu comedia franțuzească Inocentul/ L'INNOCENT (2022), programată vineri, 14 februarie, de la ora 20:00 și multipremiată cu trofeele César pentru cel mai bun scenariu original și cea mai bună actriță în rol secundar (Noémie Merlant). Abel află că Sylvie, mama sa sexagenară, profesoară de teatru într-o închisoare, plănuiește să se căsătorească cu Michel, un fost condamnat. Hotărât să o protejeze de o posibilă dezamăgire și ajutat de cea mai bună prietenă, Clémence, începe să investigheze adevăratele intenții ale viitorului său tată vitreg. Ceea ce pornește ca un plan de a dezlega misterele din jurul lui Michel se transformă rapid într-o aventură imprevizibilă, presărată cu scene de profundă sensibilitate, iar un jaf neașteptat va adăuga și mai multă intensitate și savoare intrigii. Adaptare fidelă a experiențelor personale trăite de însuși regizorul Louis Garrel, pelicula este alegerea perfectă pentru o seară de Sfântul Valentin mai puțin obișnuită!

Duminică, 16 februarie, de la ora 20:00, Film Now te așteaptă la linia de start pentru a intra în culisele unei povești despre talent, determinare și viteza cu care un vis poate deveni realitate dacă ai curajul să apeși pedala până la capăt: Gran Turismo/ GRAN TURISMO (2023). Bazată pe biografia pilotului britanic Jann Mardenborough, producția dezvăluie parcursul incredibil al unui tânăr care trece de la competițiile din universul gaming-ului la circuitele de curse profesioniste. Pasionat până la obsesie de jocul video Gran Turismo, Jann câștigă o serie de întreceri organizate de Nissan, companie care îi oferă ulterior șansa de a se antrena la volanul unei mașini adevărate. Prin ambiție și efort constant, Jann va dovedi că merită să concureze în cele mai prestigioase raliuri și că nimic nu stă în calea celor care îndrăznesc să își asculte inima. Cu secvențe spectaculoase și o prestație remarcabilă a lui Archie Madekwe, acompaniat de Jann Mardenborough ca dublură, Gran Turismo a fost aplaudat atât de fanii motorsportului, cât și ai jocurilor video, confirmând succesul de peste 120 milioane de dolari, înregistrat la box-office.

Un mix de acțiune și emoție promite Equalizer 3: Capitolul final/ THE EQUALIZER 3 (2023), cel mai nou thriller al francizei semnate de Antoine Fuqua, cu Denzel Washington în interpretarea legendarului justițiar Robert McCall. Duminică, 23 februarie, de la ora 20:00, pe Film Now, încheie săptămâna pe muchie de cuțit cu peripețiile fostului asasin guvernamental, acum retras într-un pitoresc orășel din sudul Italiei, în căutarea unei vieți pașnice. Acesta descoperă curând că liniștea localnicilor este amenințată de mafia locală Camorra. În fața pericolului, McCall se vede nevoit să revină la vechile sale metode pentru a apăra comunitatea pe care a ajuns să o considere familie. Cu peisaje fabuloase și scene care te țin cu sufletul la gură, lungmetrajul celebrează loialitatea, spiritul de sacrificiu și lupta pentru dreptate.

În ultima zi a lunii, Film Now îți propune o lecție valoroasă despre ascensiune, decădere și puterea de a merge mai departe. Vineri, 28 februarie, de la ora 20:00, Film Now te invită să privești dincolo de măști În ochii lui Tammy Faye/ THE EYES OF TAMMY FAYE (2021). Jessica Chastain, laureată cu Oscar pentru performanța sa din rolul principal, o întruchipează pe Tammy Faye Bakker, una dintre figurile carismatice ale televiziunii religioase americane din anii ’70. Împreună cu soțul său, Tammy a creat un imperiu media care a fascinat și a scandalizat milioane de oameni, odată cu declinul datorat rivalităților și neregulilor financiare. Cunoscută pentru empatia și abordarea incluzivă, Tammy a sfidat prejudecățile vremii și a devenit o susținătoare vocală a drepturilor comunităților marginalizate, într-o perioadă de explozie a cazurilor de îmbolnăviri cu HIV/SIDA. În regia lui Michael Showalter, filmul surprinde complexitatea unei femei care a refuzat să fie definită de greșelile trecutului și care, în ciuda controverselor, a rămas devotată propriilor convingeri.

Ești acolo, Doamne? Sunt eu, Margaret

ARE YOU THERE GOD? IT'S ME, MARGARET/ 2023

Sâmbătă, 01 februarie, la 20:00

Regia: Kelly Fremon Craig

Cu: Rachel McAdams, Abby Ryder Fortson, Kathy Bates, Benny Safdie, Elle Graham, Wilbur Fitzgerald

Inocentul

L'INNOCENT/ 2022

Vineri, 14 februarie, la 20:00

Regia: Louis Garrel

Cu: Louis Garrel, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Roschdy Zem

Gran Turismo

GRAN TURISMO/ 2023

Duminică, 16 februarie, la 20:00

Regia: Neill Blomkamp

Cu: Archie Madekwe, Orlando Bloom, David Harbour, Emelia Hartford, Djimon Hounsou, Geri Halliwell Horner, Darren Barnet, Takehiro Hira

Equalizer 3: Capitolul final

THE EQUALIZER 3/ 2023

Duminică, 23 februarie, la 20:00

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Denzel Washington, Dakota Fanning, Eugenio Mastrandrea, David Denman, Gaia Scodellaro, Remo Girone, Andrea Dodero, Andrea Scarduzio, Sonia Ammar

În ochii lui Tammy Faye

THE EYES OF TAMMY FAYE/ 2021

Vineri, 28 februarie, la 20:00

Regia: Michael Showalter

Cu: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D'Onofrio

Editor : A.D.V.