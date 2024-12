Intră în jocul trădărilor și al răsturnărilor de situație cu peliculele Film Now din luna ianuarie!

2025 debutează la Film Now cu o serie de producții care vor încălzi serile reci de iarnă și îți vor rămâne în minte mult timp după genericul de final. Descifrează enigmele unei crime la bordul legendarului Orient Express, alătură-te echipei temerarei Sarah Connor pentru a înfrunta un viitor sumbru, retrăiește vârsta inocenței în compania adorabilului Clifford și urmărește povestea unui spion prins între datorie și libertate. Pregătește-ți popcornul și lasă-te surprins de selecția de filme din luna ianuarie – un adevărat festin pentru iubitorii de cinema!

În prima seară a Noului An, de la 22:15, pe Film Now, pătrunde în atmosfera încărcată de suspans din Crima din Orient Express/ Murder on the Orient Express (2017), ecranizarea capodoperei Agathei Christie, cu o pleiadă impresionantă de actori: Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp și Penelope Cruz. O călătorie de lux cu trenul Orient Express se transformă într-un labirint de mistere când un om de afaceri este găsit mort în compartimentul său. Faimosul detectiv Hercule Poirot, jucat magistral de Kenneth Branagh, își pune mintea ascuțită la lucru pentru a rezolva acest puzzle într-o cursă contracronometru, în care fiecare pasager este suspect de crimă. Cu peisaje uimitoare și cu o intrigă care te va ține cu sufletul la gură până la ultima secvență, pelicula rămâne un clasic fascinant, care nu se demodează niciodată.

Nu ratați joi, 2 ianuarie, de la ora 21:30, superproducția Terminator: Destin întunecat/ TERMINATOR: DARK FATE (2019), reîntâlnirea mult așteptată de fanii seriei dintre Linda Hamilton și Arnold Schwarzenegger, în viziunea regizorală a lui James Cameron. La peste două decenii de la împiedicarea Apocalipsei, umanitatea este din nou amenințată. Dani Ramos (Natalia Reyes), o tânără din Mexico City, devine ținta unui Terminator avansat, Rev-9 (Gabriel Luna), iar pentru a o apăra soldatul Grace (Mackenzie Davis) își unește forțele cu Sarah Connor (Linda Hamilton). În mijlocul acestui haos, T-800 (Arnold Schwarzenegger), un vechi aliat venit din trecut, ar putea fi singura lor speranță. Răsturnările de situație, urmăririle explozive și reîntoarcerea personajelor emblematice într-un nou context tensionat dau o altă dimensiune luptei pentru supraviețuire.

Sâmbătă, 4 ianuarie, de la 20:00, Film Now îți propune o incursiune în lumea copilăriei cu Clifford: Marele câine roșu/ CLIFFORD THE BIG RED DOG (2021), o peliculă despre prietenie, iubire necondiționată și curaj. Emily, o fetiță care se simte adesea neînțeleasă, visează la un partener de joacă loial și primește în dar un cățeluș roșu de la un salvator de animale bizar. În mod miraculos, blănosul capătă proporții gigantice pe măsură ce i se oferă mai multă afecțiune, dar își păstrează inocența unui pui. Viața liniștită a micuței Emily ia o întorsătură neașteptată atunci când Clifford atrage atenția unei corporații care vrea să profite de unicitatea lui. Împreună cu unchiul nonconformist, Casey, Emily pornește într-o aventură nebunească prin New York. Adaptat după seria de cărți pentru copii, filmul îmbină cu măiestrie emoțiile, umorul și farmecul unui scenariu pentru întreaga familie.

Vrabia roșie/ RED SPARROW (2018) te așteaptă pe Film Now, duminică, 26 ianuarie, de la 21:35, un thriller electrizant cu Jennifer Lawrence în rolul principal, care te poartă într-un univers cu trădări, alegeri dificile și sacrificii la tot pasul. Dominika Egorova, o tânără cu un trecut complicat, poate fi oricine: o fiică devotată care își protejează mama cu orice preț, o prim-balerină a cărei ambiție o împinge la extrem sau o expertă în arta seducției și manipulării. După un accident care o determină să abandoneze cariera de balerină, Dominika este atrasă într-o lume întunecată, fiind recrutată de școala secretă Sparrow, unde învață că mintea și trupul se pot transforma în arme letale. În calitate de spion de elită, aceasta se află în fața unor misiuni care o pun în contradicție cu propriile valori și convingeri, iar întâlnirea cu un agent CIA o va obliga să riște totul pentru viața sa. Duminică, pregătiți-vă pentru un joc incitant al amăgirilor și deciziilor imposibile, doar la Film Now!

Vineri, 31 ianuarie, începând cu ora 21:25, pe Film Now, Kompromat (2022) urmărește destinul tulburător al unui diplomat francez, Mathieu (Gilles Lellouche), victima unui complot orchestrat de serviciile secrete ruse. Acuzat pe nedrept, Mathieu descoperă rapid că a fost vizat de o operațiune de kompromat. Fără sprijin din partea autorităților franceze, este nevoit să sfideze un regim opresiv și să conceapă o evadare riscantă. Bazat pe evenimente reale, acest lungmetraj antrenant scoate în evidență fragilitatea libertății, curajul și voința neclintită de a supraviețui unui sistem implacabil.

# Crima din Orient Express

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS/ 2017

Miercuri, 01 ianuarie, la 22:15

Regia: Kenneth Branagh

Cu: Kenneth Branagh, Judi Dench, Johnny Depp, Daisy Ridley, Derek Jacobi, Josh Gad, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe

# Terminator: Destin întunecat

TERMINATOR: DARK FATE/ 2019

Joi, 02 ianuarie, la 21:30

Regia: Tim Miller

Cu: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna,

Edward Furlong

# Clifford: Marele câine roșu

CLIFFORD THE BIG RED DOG/ 2021

Sâmbătă, 04 ianuarie, la 20:00

Regia: Walt Becker

Cu: Darby Camp, Jack Whitehall, John Cleese, Tony Hale

# Vrabia roșie

RED SPARROW/ 2018

Duminică, 26 ianuarie, la 21:40

Regia: Francis Lawrence

Cu: Jennifer Lawrence, Jeremy Irons, Joel Edgerton, Joely Richardson, Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaerts

# Kompromat

KOMPROMAT/ 2022

Vineri, 31 ianuarie, la 21:25

Regia: Jerome Salle

Cu: Gilles Lellouche, Joana Kulig, Michael Gor

Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Film Now este parte a Grupului Digi. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM, Chill FM, DIGI 24 FM.