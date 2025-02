Martie ridică suspansul la cote maxime pe Film Now!

Ce-ai face dacă ai descoperi că ceea ce știai până acum era doar o piesă dintr-un joc periculos? Martie pe Film Now nu e despre previzibil – decorul se schimbă rapid, destinele se rescriu, fie că este vorba de povești cu mize colosale, secrete bine păzite sau de eroi prinși în încercări care sfidează limitele - luna aceasta ești provocat să ieși din rutină și să pășești într-o lume unde nimic nu e ce pare.

Duminică, 2 martie, de la 20:00, pregătește-te pentru o peripeție epică cu Flash/ THE FLASH (2023). Barry Allen, alias Flash, călătorește înapoi în timp pentru a-și salva mama, dar hotărârea sa alternează realitatea într-un mod dramatic: Generalul Zod revine, iar supereroii care ar fi trebuit să îl oprească nu mai există. Singura sa șansă de a restabili echilibrul este să-l convingă pe un Batman pensionar (interpretat de legendarul Michael Keaton) să-l ajute într-o misiune riscantă și aparent imposibilă. Întoarcerea în trecut și dilemele morale pun presiune pe Barry, iar efectele speciale și scenele de acțiune intensă transformă filmul într-o experiență cinematografică de neratat pentru iubitorii DC Comics. Va reuși Barry să repare dezastrul pe care l-a declanșat? Răspunsul te așteaptă doar pe Film Now!

Începe săptămâna cu o comedie savuroasă luni, 3 martie, de la ora 20:00, pe Film Now, cu Crima este a mea/ MON CRIME (2023). În Parisul anilor ’30, Madeleine Verdier, o tânără actriță frumoasă, dar netalentată, este acuzată de uciderea unui producător faimos. Cu sprijinul prietenei sale avocat, convinge instanța că a acționat în legitimă apărare și obține o sentință favorabilă, care o propulsează în lumina reflectoarelor. Totuși succesul său efemer ia o turnură surprinzătoare atunci când adevărul iese la iveală. Sub semnătura regizorului François Ozon, pelicula îmbină ingenios intriga cu umorul negru, construind o satiră rafinată, îndrăzneață și plină de răsturnări de situație. Cu un stil ce amintește de clasicul „8 Femmes”, povestea aduce în prim-plan crima, scandalul și celebritatea, într-o atmosferă unde justiția și oportunismul pendulează între triumf și prăbușire.

Duminică, 9 martie, de la 20:00, fii gata pentru o cursă contracronometru doar pe Film Now. The King's Man: Începutul/ THE KING'S MAN (2021) te va purta într-o aventură electrizantă spre originile primei agenții de informații britanice. Când cei mai agresivi tirani și asasini ai planetei orchestrează un război menit să extermine milioane de oameni, unica speranță de supraviețuire este un bărbat: Orlando, Duce de Oxford (Ralph Fiennes). Însă nu va fi o sarcină ușoară – fiecare secundă contează, iar orice decizie poate influența totul. Spre deosebire de precedentele titluri ale francizei, The Secret Service (2014) și The Golden Circle (2017) care mizau pe gadgeturi și explozii, firul narativ al acestei producții se concentrează mai mult pe conspirații și jocuri de culise. Un must-see pentru fanii thrillerelor de spionaj sofisticate!

Duminică, 30 martie, de la 20:00, pe Film Now, ai adrenalină la superlativ cu Meg 2: Confruntare în adâncuri/ MEG 2: THE TRENCH (2023)! Jason Statham și Wu Jing conduc o echipă de cercetători într-o expediție spre cele mai întunecate și misterioase abisuri ale oceanului. Călătoria lor devine un coșmar de neimaginat atunci când o operațiune ilegală de minerit le amenință misiunea și îi forțează să lupte din nou pentru a rămâne în viață. În fața unor făpturi preistorice gigantice și a unor adversari fără scrupule, protagoniștii sunt aruncați în haosul subacvatic, într-o înfruntare pe muchie de cuțit. Cu secvențe spectaculoase și momente care îți taie respirația, Meg 2 te invită să plonjezi fără teamă în necunoscut!

