Patronii de la mare încep deja să strângă tot, cu buzunarele goale. "În 15 ani, niciodată nu m-am simțit atât de bine că închid"

Şezlonguri strânse și terase închise la malul mării – aceasta este imaginea pe care o găsesc turiştii care ajung zilele acestea pe litoral. În Mamaia, de exemplu, tot mai mulţi patroni au ales să-şi facă bagajele de plecare, chiar și cu buzunarele mai mult goale.

Paul Marin, administrator de plajă: „Bine că suntem sănătoși, am ieșit sănătoși din acest sezon estival. Am început să strângem, am lăsat undeva la 10% din capacitate, vorbim de șezlongurile de plajă, terasă am închis-o, suntem pe picior de plecare

Reporter: Este repede, este târziu?

Paul Marin: E normal în perioada asta să strângem. Sezonul estival, în general, îl închid turiștii. Dacă nu mai ai turiști, l-ai închis”.

Nu doar lipsa turiştilor stă la baza deciziei, spun administratorii de plaje, ci şi cea a angajaţilor sezonieri.

Răzvan Iulian, administrator de plajă: „Uşor, uşor ne pleacă şi personalul, ne axam mai mult pe studenți, pe elevi și se apropie şcoala”.

Patronii de la malul mării se plâng că imediat după 15 august numărul turiştilor a scăzut brusc.

Tiberiu Ţuhaşu, administrator de terasă: „Am o inima așa relaxată, pe cuvântul meu, mă simt atât de bine. În ultimii 15 ani de zile nu m-am simțit atât de bine că închid sezonul asta, pot să-i spun cel mai prost sezon pe care l-am întâlnit vreodată în viață mea.”

Ce spun turiștii:

„O săptămâna, două puteau să mai stea, să continue activitatea. Normal, atâta timp cât sunt turiști pe plajă, ar trebui să fie activitate”.

„Nu știu de ce au început să-și restrângă activitate fiindcă la mare e foarte multă lume”.

„Probabil că nu le mai merg afacerile și bănuiesc că nu și-au făcut planul, nu au câștigat suficienți bani, oamenii probabil că nu mai vin, timpul se strică”.

De la 1 septembrie la malul mării se desfăşoară „Litoralul pentru toţi”, programul destinat turiştilor dispuși să-şi petreacă sejurul la mare în extrasezon.

