Actriţa Daisy Ridley, celebră pentru rolul din „Star Wars”, a fost diagnosticată cu boala Basedow-Graves. Cu ce simptome se confruntă

Actriţa Daisy Ridley a vorbit pentru prima dată în mod public despre diagnosticarea sa cu boala Basedow-Graves, o maladie autoimună care le afectează în principal pe femeile tinere şi de vârstă mijlocie, informează miercuri BBC.

Daisy Ridley, în vârstă de 32 de ani şi cunoscută la nivel internaţional după ce a interpretat personajul Rey în cea mai recentă trilogie din seria cinematografică "Star Wars", a pus iniţial simptomele bolii, inclusiv ritmul cardiac accelerat, scăderea în greutate, oboseala şi tremurul mâinilor, pe seama efectelor generate de filmările la un lungmetraj recent.

"M-am gândit că am jucat un rol foarte stresant, probabil de aceea mă simt rău", a declarat ea pentru revista Women's Health.

Însă artista a fost în cele din urmă diagnosticată după ce un medic i-a sugerat că ar putea fi vorba despre boala Basedow-Graves, despre care i-a spus că îi face adeseori pe oameni să se simtă "obosiţi, dar în stare de alertă".

"Nu te poţi relaxa"

Daisy Ridley şi-a dat seama că se simţea deosebit de iritată: "A fost cumva amuzant. Credeam că toată lumea mă enervează, dar se pare că tot mecanismul bolii funcţionează atât de repede, încât nu te poţi relaxa."

Ea a declarat în acelaşi interviu că femeile nu ar trebui să fie pregătite să accepte faptul că nu se simt bine, scrie Agerpres. "Cu toţii citim statisticile despre femeile nediagnosticate sau subdiagnosticate şi (este vorba despre) cum să ne împăcăm cu a spune 'Chiar aşa, de fapt, eu nu mă simt bine' şi nu cu a spune 'Sunt bine, sunt bine'. Pentru că devenise ceva normal să nu te simţi bine", a adăugat ea.

Boala Basedow-Graves este legată de o tiroidă hiperactivă şi este "mult mai puţin severă decât cele prin care trec mulţi oameni", a spus Daisy Ridley.

"Chiar dacă te poţi descurca, nu ar trebui să fii nevoită să faci asta. Dacă există o problemă, nu ar trebui să continui să suferi din cauza ei", a adăugat actriţa britanică.

După ce a primit diagnosticul în urmă cu aproape un an şi a făcut câteva schimbări în stilul de viaţă şi în dietă, Daisy Ridley a dezvăluit că a devenit conştientă de diferenţa pe care acele schimbări au făcut-o.

"Nu mi-am dat seama cât de rău mă simţeam înainte. Apoi m-am uitat înapoi şi mi-am spus: 'Cum am făcut asta?'", a spus ea.

Actriţa britanică a devenit cunoscută pe plan internaţional după ce a jucat în cea mai recentă trilogie din seria "Star Wars", alcătuită din filmele "The Force Awakens" (2015), "The Last Jedi" (2017) şi "The Rise of Skywalker" (2019), precum şi în dramele recente "Magpie" şi "Young Woman and The Sea".

Ce este boala Basedow-Graves

Boala Basedow-Graves este o afecţiune autoimună în care sistemul imunitar produce anticorpi ce determină glanda tiroidă să producă prea mult hormon tiroidian, potrivit Serviciului Naţional de Sănătate din Regatul Unit (NHS).

Aproximativ 80% dintre persoanele cu o glandă tiroidă hiperactivă suferă de această afecţiune.

Cauza este necunoscută, dar boala afectează mai ales femeile tinere sau de vârstă mijlocie şi se transmite adeseori în familie. Fumatul poate creşte, de asemenea, riscul de a o contracta.

Simptomele pot include: stare de iritabilitate, schimbări ale emoţiilor, nervozitate sau anxietate; pierderea în greutate în ciuda unui apetit bun; palpitaţii (bătăi rapide sau neregulate ale inimii); transpiraţie şi senzaţia de căldură; tremurături; somn insuficient; slăbiciune musculară, cu dificultăţi în a se ridica de pe scaun sau de a urca scările; mişcări intestinale frecvente.

La femeile care au menstruaţie, boala poate deveni mai uşoară sau poate dispărea complet.

În 2011, cântăreaţa americană de muzică rap Missy Elliott, pe atunci în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit că suferea de această boală şi că aceasta îi face părul să cadă şi îi blochează sistemul nervos.

