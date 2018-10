Boala cumplită care aproape a ucis-o pe Avril Lavigne: „Mă împăcasem cu gândul că o să mor”

Cântăreața Avril Lavigne a vorbit despre lupta sa cu boala Lyme și a afirmat că se împăcase cu gândul că va muri. „Am petrecut doi ani țintuită în pat”, a spus artista din Canada.

Avril Lavigne se pregătește acum să lanseze un nou album, după o absență îndelungată de pe scena muzicii, și a acordat un interviu revistei Billboard, în care a atins mai multe subiecte dureroase pentru ea.

„Am stat în pat doi ani întregi. În timpul turneului din 2014 am început să simt dureri în tot corpul, eram obosită, amorțită și nu mă puteam da jos din pat”, a povestit Avril Lavigne.

Cântăreața a fost diagnosticată cu boala Lyme și a început un tratament cu antibiotice și medicamente împotriva malariei pentru a combate boala, din cauza căreia începuse să facă chisturi.

„Am stat nediagnosticată atât de mult încât eram deja în stare gravă când am ajuns la medic. Ultimii ani au fost cei mai îngrozitori din toată viața mea”, a adăugat artista, care spune că, la un moment dat, a fost convinsă că o să moară și se împăcase deja cu acest gând.

„Însă am reușit să transform tot acest timp pierdut în muzică. Am scris versuri și am înregistrat câteva melodii în timp ce eram țintuită la pat. M-a ajutat să îmi mențin optimismul și să am un scop pentru care să trăiesc”, spune Avril Lavigne, care își va lansa în lunile următoare noul album.

