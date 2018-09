(P) Cat Music se extinde la nivel mondial si lanseaza oficial prima filiala internationala – Cat Music Spain

Casa de discuri Cat Music deschide un nou capitol muzical, Cat Music Spain, prima filiala internationala a label-ului si investeste in industria muzicala din Spania.

In cadrul unei conferinte de presa in Madrid, Cat Music, cel mai mare label independent din Europa Centrala, de Est si Rusia, a anuntat oficial extinderea la nivel mondial prin prima filiala internationala – Cat Music Spain. Mai mult, label-ul va aloca un milion de euro industriei muzicale din Spania, in urmatorii cinci ani. In cadrul conferintei, au fost prezenti artisti de top din muzica romaneasca si internationala - Markus Schulz, Marius Moga, Elena, Arsenium, Laurentiu Duta, Ilinca, Jorge Gonzalez, Jose AM si Yasiris.

„Este un vis mai vechi de-al meu de a extinde Cat Music la nivel international. Iata ca acum se intampla odata cu lansarea oficiala a Cat Music Spain. Devenim astfel prima casa de discuri independenta din Romania care se extinde oficial in afara tarii. De fapt, noi actionam in Spania de mai mult de un an, odata cu infiintarea Cat Music Spain in 2017, sub conducerea prietenului meu, Sergiu Stoiadin. Am asteptat sa ne consolidam, avem deja artisti spanioli semnati, dintre care unii sunt difuzati de radiourile din Spania, iar acum lansam oficial si putem prezenta ceva concret. Sunt convins ca aceasta miscare va fi benefica nu doar pentru Cat Music, ci pentru toti creatorii de continut muzical din Romania care se vor bucura prin noi de o noua piata, dincolo de Romania si chiar mai mult decat Spania, avand in vedere amploarea sferei de limba spaniola”, declara Dan Popi, CEO Cat Music & General Manager Cat Music Spain.

"Nu este o coincidenta faptul ca motto-ul nostru este #LocosPorTuTalento (vrem sa iti descoperim talentul). Asa cum artistii Cat Music se pot bucura de piata muzicala din Spania, artistii Cat Music Spain pot beneficia de avantajele pietei muzicale din Romania si nu numai. Visul nostru este sa descoperim si sa lansam urmatorul pop star spaniol", adauga Sergiu Stoiadin, directorul Cat Music Spain.

Evenimentul de lansare a continuat cu un concert-eveniment SOLD-OUT ce a avut loc in cadrul celebrului Teatru Barcelo. Gazda a fost nimeni altul decat Tony Aguilar, prezentatorul Los 40 Global Show, cea mai ascultata emisiune de radio din America Latina, difuzata in 12 tari, printre care Columbia, Mexic, Chile, Argentina, Republica Dominicana si Paraguay. Pe scena au urcat, de asemenea, artistii Cat Music si Cat Music Spain care au cucerit publicul si posturile radio din America Latina. Elena, Monoir, Brianna, Paul Damixie, Jorge Gonzalez, Yasiris, Ilinca, Jose AM si DJ Sava sunt doar cativa dintre acestia, iar headliner-ul serii, Markus Schulz, unul dintre cei mai de succes DJ ai lumii a mixat in cadrul evenimentului de lansare a label-ului.

Prezenta iconica, Tony Aguilar a sustinut pe parcursul carierei sale artisti care au devenit celebri, iar acum ofera sprijinul sau unor artisti fresh precum Jorge Gonzalez si Paul Damixie, ale caror piese s-au auzit pentru prima oara in cadrul Los 40 Global Show.

„In muzica un singur lucru este imbatabil: onestitatea. Sa vezi din interior aparitia si evolutia acestei case de discuri, Cat Music Spain, inseamna sa cunosti adevarata pasiune pentru muzica si nebunia de a sustine talentul. In cei 30 de ani de cand sunt in industria muzicala, nu am urmarit alt lucru. Felicitari acestei familii si viata lunga Cat Music Spain!”, declara Tony Aguilar.

Pana in prezent, Cat Music Spain a lansat piese precum „Tu Boquita” (Jorge Gonzalez), „You & I” (Toompak Deejays), „Esta Noche” (Jorge Gonzalez ft. Mirella Cesa), dar si noi artisti care intra in portofiul filialei internationale, nume precum Yasiris si Jose AM.

Cat Music este cel mai important label din Romania, cu o cota de piata de 30%, peste 8 000 de piese publicate si detine cel mai puternic canal de YouTube din Europa Centrala, de Est si Rusia, cu 4.990.351 de abonati si peste 5 miliarde de vizualizari. Cu un portofoliu ce depaseste 60 de artisti, casa de discuri a lansat de-a lungul timpului hit-uri internationale, cum ar fi “Dragostea din Tei” (O-Zone), “Stereo Love”(Edward Maya) , “Mamma Mia (He’s Italiano)” (Elena), “Zaleilah” (Mandinga) sau “Amor”(Kamelia).

In urma cu un an, Cat Music a lansat oficial www.catmusic.ME, prima platforma integrata a unui label, unde iubitorii de muzica pot avea acces la continut exclusiv – videoclipuri in avanpremiera, concursuri, “behind the scenes”, galerii foto, dar si stiri despre artistii preferati.

