Charlize Theron a povestit despre momentul în care mama ei l-a omorât pe tatăl actriței

Charlize Theron a mărturisit într-un interviu recent că nu îi este „rușine” să vorbească despre faptul că mama ei l-a împușcat mortal pe tatăl actriței în autoapărare.

Charlize Theron avea 15 ani atunci când tatăl ei alcoolic a venit acasă cu o armă și a început să împuște spre camera unde artista se ascundea alături de mama ei.

„Niciunul dintre gloanțe nu ne-a atins, ceea ce este un miracol. Dar în condiții de autoapărare, ea a pus capăt amenințării”, a spsus actrița, potrivit BBC.

„Cu cât vorbim mai mult despre asta, cu atât ne dăm seama că nu suntem singuri în această situație”, a adăugat artista.

Vorbind despre ceea ce s-a întâmplat, ea a povestit pentru platforma npr.org că tatăl său a venit într-o noapte acasă "atât de beat încât abia se putea ține pe picioare, dar ținând, totuși, o pușcă în mână și intenționând să ne împuște. Mama și cu mine eram în dormitorul meu, sprijinind cu spatele ușa pe care tata încerca să o spargă. Nervos, tata a tras trei focuri de armă prin ușă".

Ea și-a descris tatăl ca fiind „un om foarte bolnav, un alcoolic care se afla într-o situație lipsită de speranță”. „Imprevizibilitatea fiecărei zile pe care o petreci alături de un dependent de alcool îți rămâne pentru totdeauna în minte, iar corpul tău rămâne încordat pentru tot restul vieții tale", a mai povestit Theron.

Charlize Theron este câştigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din filmul „Monstrul" (2004) şi mai are în palmares roluri precum cele din „Cu capul în nori" (2004), "Eu, Peter Sellers" (2004), "Aeon Flux" (2005) şi „Hancock" (2009).

Actriţa a jucat, alături de Viggo Mortensen, în „The Road", o dramă SF regizată de John Hillcoat, şi a mai putut fi văzută pe marile ecrane în comedia romantică „Tânăra adultă/ Young Adult" (2011). În 2012, acesta a putut fi văzută în două pelicule cu mare succes de casă - „Snow White & the Huntsman/ Albă ca Zăpada şi războinicul vânător" şi „Prometheus". De asemenea, actrița a jucat în 2014 în „A Million Ways to Die in the West", iar, în 2015, în „Dark Places" și „Mad Max: Fury Road", care a câștigat şase premii Oscar.

