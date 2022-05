A murit Ray Liotta, cunoscut pentru rolul din „Goodfellas”. Actorul avea 67 de ani

Actorul american Ray Liotta, cunoscut în special pentru rolul său din filmul „Goodfellas”, regizat în 1990 de Martin Scorsese, a murit vineri, la vârsta de 67 de ani, informează The Independent.

Liotta a murit în somn, în timp ce se afla în Republica Dominicană, unde era implicat în turnarea unui film numit „Dangerous Waters”

Ray Liotta se afla într-o revenire spectaculoasă a carierei sale, conform publicaţiei Deadline. Printre ultimele producţii în care s-a remarcat se numără The Many Saints of Newark (2021), No Sudden Move (2021) şi Marriage Story (2019), film care a obţinut un premiu Oscar în 2020 şi alte cinci nominalizări.

Ray Liotta tocmai terminase de jucat în noul film al lui Elizabeth Banks - Cocaine Bear, care, conform IMDb, urmează a fi lansat în 2023.

