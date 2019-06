Paula Seling a dezvăluit la Digi24 că în 2014 ar fi putut face, alături de Ovi, o impresie mult mai bună la Eurovision, dacă organizatorii ar fi acceptat ideea lor inedită de a face pe scenă un spectacol cu holograme. Paula Seling și-a explicat atunci acel refuz prin faptul că România era o țară mult prea neînsemnată în ecuațiile complicate ale Eurovisionului și probabil nu s-a dorit că Bucureștiul să fie deschizător de drumuri cu o asemenea tehnică. De altfel, la Eurovisionul de anul următor la Eurovision concurentului Suediei i s-a permis un show cu holograme și a și câștigat.

Eurovision este un concurs complicat, e un concurs unde contează foarte mulți factori pentru a reuși să atragi atenția, a declarat Paula Seling în emisiunea „În fața ta” de la Digi24. „Dincolo de muzică, dacă ești o țară micuță, cum e România (înțelegeți ce vreau să spun), atunci trebuie să găsești mici highlight-uri prin care să ieși în evidență, publicul să rețină ce-ai făcut acolo. Nu e suficient să ai o piesă bună și nu e suficient să ai o prezență folosind flăcări și lucruri care s-au mai făcut. Dacă te duci cu o piesă bună și cu un staging cu multe tobe, cum a făcut-o Luminița Anghel, ieși în evidență. Dacă te duci cu un pian de sticlă care ia foc și cu o notă foarte, foarte sus, care nu s-a mai luat până în momentul respectiv, ieși în evidență și spun asta cu toată modestia. (...) Am stat și ne-am gândit ce trebuie să facem să atragem atenția: Aia s-a mai făcut? Nu! Aia s-a făcut? S-a făcut! Aia s-a făcut? Nu!”, a explicat Paula Seling.

„În 2014, am vrut să facem holograme”, a dezvăluit artista. „Nu se mai făcuseră holograme pe scena Eurovision. Se pare că nu voiau ca hologramele să fie făcute de noi prima oară, pentru că nu ni s-a dat voie să apărem nici cu ecranele de proiecție de holograme”, a povestit Paula Seling.

Era anul în care concursul Eurovision, desfășurat la Copenhaga, a fost câștigat de piesa „Rise Like A Phoenix”, interpretată de Conchita Wurst din Austria. Cu un total de 290 de puncte, Austria s-a detaşat clar de următoarele două clasate: Olanda, care a obţinut 238 de puncte, şi Suedia, cu 218 puncte. România, reprezentată de Paula Seling şi Ovi cu melodia „Miracle”, s-a clasat în prima jumătate a topului final, ocupând locul al 12-lea, cu 72 de puncte.

„Nu se mai făcuseră holograme pe scena Eurovision. Se pare că nu voiau ca hologramele să fie făcute de noi prima oară, pentru că nu ni s-a dat voie să apărem nici cu ecranele de proiecție de holograme, măcar cele care au fost la selecția națională. Au fost două ecrane de proiecție și s-a proiectat, dați un search să vedeți cât de tare a fost clipul care s-a făcut (vezi video mai sus), când apăream și dispăream în altă parte, eu cred că a fost o idee foarte faină, ei, aia nu s-a mai putut face pe scena mare, da? De ce? Probabil că dacă eram Suedia sau dacă eram... atunci, în 2014... poate s-ar fi putut. Nu vreau... nu știu... sper să nu dau naștere la alte discuții, dar așa am simțit, că atunci nu s-a putut să facem lucrul ăsta, pentru că voiau să facă... Și, într-adevăr, anul următor, chiar Suedia, dacă nu mă înșel, a făcut show cu holograme și a și câștigat Eurovisionul”, a spus Paula Seling.

(Melodia cu care Suedia a câștigat Eurovisionul în 2015)

Cei doi, Paula Seling și Ovi, reușiseră la Eurovision o merituorie clasare pe locul al treilea (cea mai bună din istorie, la fel ca Luminița Anghel în 2005) în 2010, la Oslo, cu piesa „Playing with Fire”.

Cum a apărut muzica în viața Paulei Seling

Muzica a apărut în viața Paulei Seling dintr-o întâmplare. Când avea 5 ani, iar fratele ei 6 ani, se pregăteau, la Baia Mare, să meargă la școală și exista o comisie care umbla prin grădinițe și testa copii. „Probabil că voiau cei de la Liceul de Artă să propună părinților, să aibă elevi mai mulți. Am fost testați și eu, și fratele meu și au constatat profesorii că e de bine. Li s-a spus părinților mei și părinților mei li s-a aprins puțin beculețul și au zis da, uite, și unchiul are o grămadă de bani (cânta la taragot - n.r.), că merge la o grămadă de nunți. Pe amândoi ne-au dat la pian”, a relatat Paula Seling.

Fratele a exersat pentru pian pe un carton cu clape desenate

Paula Seling își consideră fratele un erou. Ea a dezvăluit că timp de un an de zile s-a pregătit pentru pian exersând pe un carton pe care erau desenate clape, pentru că părinții nu aveau bani să cumpere o pianină adevărată. Ulterior, fratele a încercat mai multe instrumente, iar Paula a fost mai norocoasă: părinții au reușit să-i cumpere una. Iar artista mai are și în prezent pianina „Doina”.

„Ai mei nu aveau bani atunci, mama fiind profesor, tata fiind inginer-constructor. Oricum, pe vremea lui Ceaușescu, puteai să muncești oricât, că n-aveai mulți bani. Un pian sau o pianină costa cât o mașină. Și atunci, părinții mei au găsit o soluție: au desenat pe un carton clapele pianului efectiv și fratele meu un an de zile așa a studiat la pian.

„Eu am fost o norocoasă, pentru că el ajungând în clasa a II-a, au reușit să strângă niște bani să cumpere pianină - și acum am pianina mea „Doina” - și eu, când am început clasa I, deja am avut pe ce să studiez, dar el a studiat așa, pe un carton. Eu cu atât mai mult îl consider pe fratele meu un erou, pentru că el a fost deschizătorul de drumuri în familia noastră. După care el a studiat oboi, clarinet, saxofon și trompetă. Deci, el este politalentat.

În competiție cu unul dintre cei mai talentați contratenori

Eu am continuat cu pianul și fiind la școală, am început să cânt cu corul școlii, acolo l-am întâlnit pe Romeo Văsuț, este unul dintre cei mai complecși contratenori pe care i-am ascultat vreodată, din anumite motive, a trebuit să renunțe, dar atunci eram noi doi în foarte mare competiție. Eu cred în competiție. Eu cred că copiii nu că trebuie să se compare unul cu altul sau nu noi să-i comparăm unii cu ceilalți, dar cred că competiția într-un loc e foarte bună. El era în dreapta mea, era un pic mai înalt, și încercam să cânt mai tare decât el și el mai tare decât mine și eu mai frumos decât el și el mai frumos decât mine și asta ne-a ajutat foarte mult, pe amândoi”, a rememorat Paula Seling.

Nimeni nu credea că „Ploaie în luna lui Marte” se va difuza vreodată la radio

Paula Seling a povestit că „Ploaie în luna lui Marte” a fost primul moment în care cu muzica sa a intrat în casele oamenilor, deși a fost un cântec pe care nu-l înregistrase cu un scop clar. „A fost un test, pentru a vedea dacă Nicu Alifantis ar putea să accepte ca eu să înregistrez un întreg album cu cântecele domniei sale. Am început cu Ploaie în luna lui Marte, pe care nimeni nu credea vreodată că o va difuza vreun radio, o piesă de șase minute jumătate cu solo de chitară. Pe vremuri, toți DJ-ii de radio sau realizatorii de emisiuni ziceau aaa, dacă are mai mult de trei minute jumate n-o difuzăm, si acum la fel este, și acum, dacă are solo de chitară, plictisește publicul”, a spus Paula Seling.

Totuși, momentul în care și-a dat seama că publicul iubește piesa în interpretarea ei a fost la un bal al bobocilor la Academia de Poliție, în 1998. „Când a început instrumentalul, i-am văzut pe toți că încep să țipe, brusc o grămadă de brichete în aer, ca atunci nu era cu telefoane, și au cântat cap-coadă tot cântecul. Nu vreți să știți ce am simțit atunci, pentru că nu mă așteptam, nu am avut nici cea mai mică bănuială că ceva se întâmplă cu cântecul ăsta”, a povestit artista, mărturisind că momentul a emoționat-o și a plâns în timp ce cânta.

De ce plânge pe scenă

De altfel, Paulei Seling i se întâmplă de multe ori să plângă pe scenă. „Se-ntâmplă pur și simplu să simt o anumită stare corespunzătoare pentru a cânta un anumit cântec, e un bulgăr ce se formează: cântând, simți că energia se duce spre public, publicul ți-o dă înapoi, tu te încarci și mai mult și uite-așa ajungi să fii pe o altă lume”, a explicat artista.

De altfel, Paula Seling, care a încântat audiența de la Blaj cu cântece religioase, înainte de venirea Papei Francisc. Este ortodoxă, iar religia este o chestiune pe care a învățat-o din familie, de mică, și credința a însoțit-o toată viața. Spune că de multe ori în viață a simțit prezența îngerului păzitor și nu se urcă pe scenă fără să ceară ajutor divin.

Relația cu Dumnezeu

„A crede e în primul rând o chestiune de alegere. Dacă alegi să crezi, o grămadă de minuni se întâmplă. Dacă alegi să nu crezi, atunci poți să pui totul pe seama coincidenței și dacă nu mă înșel, chiar Einstein spunea că coincidența este modul prin care D-zeu vrea să rămână anonim. Și dacă noi credem doar în coincidențe, atunci pierdem foarte mult”, spune Paula Seling. Fără a dori să intre în detalii despre viața ei privată, artista a mărturisit că a avut multe momente în care a beneficiat de intervenție divină și a înțeles ce mici suntem, dacă nu există sclipirea divină.

Amintiri despre Cernobîl: dresurile doamnelor s-au ars pe stradă

Paula Seling mărturisește că se uită la seriale. La Game of Thrones a jelit alături de toți fanii finalul, dar a fost impresionată și de mini-seria Cernobîl. „Mi se pare incredibil pe lângă ce a trecut umanitatea și ce face mândria, ce face refuzul de a recunoaște o greșeală, lipsa umilinței și lipsa democrației”, spune Paula Seling.

Ea a povestit că are unele amintiri de la acest eveniment. Era destul de mică, dar își aduce aminte că nu a avut voie să iasă în curte mult timp. Era la Baia Mare. Părinții nu știau foarte clar ce s-a întâmplat. „Umba vorba... mama a venit de la școală, ea fiind profesor de matematică și fizică, a venit de la școală și a spus că umblă vorba că dresurile doamnelor s-au ars pe stradă. Efectiv era această reacție. De ce oare, de ce oare? Trebuie să luăm iod, ce s-a-ntâmplat? Cica a fost un accident... Nu prea înțelegea lumea ce înseamnă radioactivitate. Mama, fiind profesor de fizică și mai preda și chimie, a explicat, dar lumea în general, așa, nu prea știa ce înseamnă”, a povestit Paula Seling.

Uitându-se la serialul „Cernobîl”, ea se întreabă cum se poate ca un oraș, la 30 de km de o așa centrală, să nu știe, să nu-i spună nimeni ce trebuie să facă în cazul unui accident de genul acesta.

O copilărie fericită. Știe să mulgă vaca

Copiilor cu smartphone din ziua de azi Paula Seling le-ar recomanda să se ducă la țară, să-și petreacă copilăria la țară. „Eu am avut o copilărie atât de fericită! La momentul respectiv, nu înțelegeam de ce trebuie să mă duc cu vaca la păscut, de ce trebuie să merg la strâns de porumb, de știuleți sau la săpat de cartofi... Am niște amintiri atât de frumoase din perioada în care aveam grijă de pământ și mi-am băgat rădăcinile și mai adânc. Nu știu dacă voi, domnilor, știți cum se mulge o vacă, ei bine, eu știu! Și am luat lecții particulare cu bunica și am fost tare norocoasă să petrec vacanțele și plecam la râu, la Lapuș, stăteam de dimineața până seara, uneori am stat și noaptea și să auzi cum curge râul. să privești stelele, să stai treaz să vezi cum cad stelele este un sentiment pe care foarte mulți nu au ocazia să-l trăiască azi, pentru că lumea s-a schimbat”, a spus Paula Seling.

