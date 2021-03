Chiar dacă are 80 de ani, Ringo Starr, fost component al trupei The Beatles, se menține într-o formă de invidiat. A demonstrat-o recent, la decernarea Premiilor Grammy, unde fostul baterist de la The Beatles a înmânat trofeul pentru cea mai bună melodie înregistrată a anului.

Secretul, spune un prieten al său, îl reprezintă afinele, broccoli și în general faptul că este vegetarian.

Ringo Starr, pe numele său adevărat Richard Starkey, va împlini 81 de ani la 7 iulie. Este căsătorit din 1981 cu Barbara Bach, una dintre „fetele” seriei James Bond.

El și Paul McCartney (78 de ani) sunt singurii supraviețuitori ai trupei Beatles.

Premiile Grammy 2021 Deschide galeria foto

„Am opt nepoți acum și un strănepot. Viața a fost generoasă cu mine. Și avem o profesie minunată, pentru că nu trebuie să ne pensionăm. Pur și simplu putem continua atât timp cât se poate. Și am de gând să merg mai departe de 80 de ani”, a declarat muzicianul născut la Liverpool atunci când a împlinit 80 de ani. A descoperit tobele la 13 ani, când era în spital și se recupera după tuberculoză. Profesorul de muzică a venit și i-a dat o mică tobă și din acel minut s-a îndrăgostit de acel instrument.

În 1962, lumea făcea cunoștință cu geniul celor de la „The Beatles” care își lansau primul lor hit, „Love Me Do”. Marea Britanie era cucerită pe loc și la puțin timp, și restul lumii.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr deveneau „The Four Fabs”. Doi ani mai târziu melodiile lor ocupau primele 5 poziții ale Hot 100 Billboard.

Este o performanță care nu a mai fost repetată. În 2004, revista Rolling Stone clasa trupa pe locul 1 în lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor.

John Lennon a fost asasinat în decembrie 1980, când avea 40 de ani, iar George Harrison a murit în 2001. Fusese diagnosticat cu cancer în 1997, dar în 1999 a fost atacat în propria casă de o persoană cu tulburări psihice și a fost internat cu 40 de răni provocate de cuțit. Cunoscuții au spus că acest eveniment ar fi contribuit la recidiva cancerului său. A murit doi ani mai târziu, la 58 de ani.

