FOTO După 19 ani de logodnă, actriţa Michelle Yeoh s-a căsătorit cu fostul șef de la Ferrari, Jean Todt

Actriţa Michelle Yeoh s-a căsătorit cu logodnicul ei, Jean Todt, după o logodnă care a durat 19 ani, informează DPA. În vârstă de 60 de ani, actriţa premiată cu Oscar a publicat pe Instagram o serie de fotografii care îi prezintă pe cei doi parteneri de viaţă în timpul ceremoniei de nuntă, inclusiv o imagine în care ei admiră verigheta purtată de Jean Todt.

O altă fotografie o arată pe Michelle Yeoh în timp ce poartă o elegantă ţinută vestimentară albă, compusă dintr-o bluză din mătase şi o fustă lungă cu volane.

Jean Todt, fostul director al echipei de Formula 1 Ferrari, în vârstă de 77 de ani, a purtat un costum albastru în cadrul acestei ceremonii, care a avut loc joi la Geneva.

O altă fotografie publicată de Michelle Yeoh cu această ocazie a făcut trimitere la rolul principal jucat de ea în filmul "Tomorrow Never Dies", lansat în 1997 în cadrul francizei "James Bond", care o arată pe şaua unei motociclete conduse de Pierce Brosnan, însă imaginea starului irlandez a fost editată şi înlocuită cu chipul lui Jean Todt. Fotografia este însoţită de mesajul "Love Never Dies" ("Dragostea nu moare niciodată"), scrie Agerpres.

"19 ani şi DA! Ne-am căsătorit!", a adăugat celebra actriţă într-un mesaj publicat sub această imagine.

Felipe Massa, un fost pilot al echipei Ferrari, s-a aflat printre celebrităţile care au asistat la eveniment.

Potrivit unui mesaj publicat în programul ceremoniei, distribuit de Felipe Massa pe Instagram, Michelle Yeoh şi Jean Todt au fost logodiţi timp de 6.992 de zile înainte să se căsătorească.

"Ne-am întâlnit la Shanghai pe 4 iunie 2004. Pe 26 iulie 2004, J.T. a cerut-o în căsătorie pe M.Y. şi ea a spus 'Da!'. Astăzi, după 6.992 de zile, pe 27 iulie 2023, la Geneva, înconjuraţi de rude şi prieteni minunaţi, suntem bucuroşi să sărbătorim acest eveniment special împreună", au precizat mirii în acel mesaj.

La începutul anului 2023, Michelle Yeoh a intrat în istorie după ce a devenit prima femeie din Asia care a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal datorită interpretării sale din filmul "Everything Everywhere All At Once".

Michelle Yeoh, născută în Malaezia, şi-a început cariera în Hong Kong înainte să devină o vedetă la Hollywood şi să joace în filme precum "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000), "Crazy Rich Asians" (2018) şi în serialul TV "Star Trek: Discovery".

Ea va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles în 2024.

Jean Todt a fost directorul executiv al echipei Ferrari şi a condus totodată Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) din 2009 până în 2021.

Editor : A.P.