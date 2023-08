Actrița Michelle Yeoh a publicat mai multe fotografii de la nunta ei, dezvăluind rochia de mireasă neobișnuită și spectaculoasă pe care a purtat-o la nuntă, relatează CNN.

Rochia neobișnuită și spectaculoasă pe care a purtat-o Michelle Yeoh la nunta cu Jean Todt. Foto: Instagram/ Michelle Yeoh Deschide galeria foto

Creată de casa de modă Schiaparelli, rochia are un corset împodobit cu o față mare, desenată din bijuterii. În explicația care însoțește postarea ei de pe Instagram, Yeoh a descris-o drept „rochia Face of Happiness” (Chipul fericirii)” a mărcii franceze.

Actrița s-a căsătorit cu omul de afaceri francez Jean Todt la Geneva, Elveția, joia trecută, la aproape două decenii după ce acesta a cerut-o în căsătorie.

Într-o postare anterioară pe rețelele sociale, Yeoh purta o rochie albă diferită, pentru ceea ce părea a fi o ceremonie de nuntă. Dar alte două seturi de imagini, care au fost postate recent pe contul oficial de Instagram al lui Yeoh, au dezvăluit că a avut și o a doua rochie, mai puțin convențională.

În fotografii, Yeoh este fotografiată purtând rochia de inspirație suprarealistă în timp ce taie un tort de nuntă cu trei etaje și pozează cu invitații – și cu ceea ce pare a fi statuia Oscarului pentru cea mai bună actriță, câștigat anul acesta pentru filmul „Everything Everywhere All At Once”.

O altă postare arată un prim-plan al corsetului încrustat cu bijuterii și o fotografie făcută cu proprietarul mărcii Schiaparelli, Diego Della Valle, pe care îl descrie drept „fratele ei mai mare”.

Yeoh i-a mulțumit și directorului de creație al casei de modă, Daniel Roseberry.

Michelle Yeoh şi Jean Todt au fost logodiţi timp de 6.992 de zile înainte să se căsătorească.

„Ne-am întâlnit la Shanghai pe 4 iunie 2004. Pe 26 iulie 2004, J.T. a cerut-o în căsătorie pe M.Y. şi ea a spus 'Da!'. Astăzi, după 6.992 de zile, pe 27 iulie 2023, la Geneva, înconjuraţi de rude şi prieteni minunaţi, suntem bucuroşi să sărbătorim acest eveniment special împreună”, arată un mesaj al mirilor, distribut la nuntă.

La începutul anului 2023, Michelle Yeoh a intrat în istorie după ce a devenit prima femeie din Asia care a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal datorită interpretării sale din filmul „Everything Everywhere All At Once”.

Michelle Yeoh, născută în Malaezia, şi-a început cariera în Hong Kong înainte să devină vedetă la Hollywood şi să joace în filme precum „Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000), „Crazy Rich Asians” (2018) şi în serialul TV „Star Trek: Discovery”.

Ea va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles în 2024.

Jean Todt a fost directorul executiv al echipei Ferrari şi a condus totodată Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) din 2009 până în 2021.

