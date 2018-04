Fiica lui Jackie Chan: Dormim sub un pod din cauza părinţilor noştri homofobi

Etta Ng, fiica în vârstă de 19 ani a actorului Jackie Chan, şi iubita ei, Andi Autum, îşi acuză părinţii de homofobie, spunând că din cauza lor sunt în prezent fără adăpost, fiind nevoite să doarmă sub un pod, scrie Daily Mail, citaí de News.ro.

Printr-un videoclip publicat pe YouTube săptămâna trecută, Etta Ng şi iubita ei s-au declarat fără adăpost, spunând că prietenii şi familia nu mai sunt dispuşi să le ajute.

Etta Ng, care nu a avut niciodată o relaţie cu tatăl ei, a cărui avere este estimată la 395 de milioane de dolari, şi-a blamat „părinţii homofobi” pentru situaţia în care se află şi a precizat că trăieşte cu teama de a fi despărţită de prietena ei, Andi Autum.

„Nu avem adăpost de o lună, din cauza părinţilor noştri homofobi. Am dormit sub un pod şi sub alte lucruri”, a spus Etta Ng în videoclip, prezentând-o pe prietena ei.

Etta Ng ar fi locuit anterior cu mama ei, Elaine, fost model în Hong Kong.

Etta Ng şi prietena ei susţin că au rămas pe străzi din cauza relaţiei lor şi că nu pot apela la adăposturile guvernului, pentru că se tem că vor fi despărţite.

„Le-am cerut ajutorul tuturor prietenilor mei şi întregii mele familii. Toată lumea ne spune să apelăm la adăposturi, unde ştiu că vom fi despărţite”, a spus Andi Autum.

„Am fost la poliţie, la spital, la adăposturi ale comunităţii LGBTQ şi nimănui nu îi pasă”, a adăugat Etta Ng.

Un reprezentant al lui Jackie Chan a fost contactat de MailOnline pentru a oferi un punct de vedere.

Fiica lui Jackie Chan, al cărei nume întreg este Etta Ng Chok Lam, are o relaţie cu Andi Autumn, un influencer canadian în reţelele de socializare, din februarie 2017.

Cu şase luni în urmă, Etta Ng a dezvăluit pe Instagram că este lesbiană.

Adolescenta nu a avut niciodată o relaţie cu tatăl ei, Jackie Chan. Ea s-a născut în urma unei relaţii pe care actorul a avut-o cu Elaine Ng în 1999, deşi era căsătorit cu actriţa Joan Lin, oricinară din Taiwan. Căsnicia celor doi nu s-a destrămat.

Jackie Chan a vorbit desre Etta Ng în 2004, în timp ce promova filmul „Ocolul Pământului în 80 de zile/ Around The World In 80 Days”, regizat de Frank Coraci.

„Ştiu că mi-am dezamăgit fiica, dar pentru că mama ei este atât de amabilă, nu ştiu cum să mă port cu ea”, a spus el.

Jackie Chan are şi un fiu, Jaycee Chan, cu Joan Lin, cu care are o căsnicie de 35 de ani.

În 2015, Etta Ng a spus că nu este „supărată” pe tatăl ei, şi că nu vrea să îl vadă pentru că nu are nevoie de el.

„Este tatăl meu biologic, dar nu a existat în viaţa mea. Nu îl voi privi niciodată ca pe tatăl meu. Nu sunt supărată pe el şi nu mi-am dorit niciodată să îl văd. Atât timp cât o am pe mama lângă mine, nu am nevoie de tatăl meu”, a spus ea.

Jackie Chan, născut pe 7 aprilie 1954, este un actor, scenarist, regizor, coregraf şi expert în arte marţiale, originar din Hong Kong, care şi-a început cariera în anii 1960 şi a jucat în peste 150 de filme. A devenit un star la Hollywood graţie francizei ”Rush Hour” şi unor filme precum ”Kung Fu Panda” şi ”The Karate Kid”. Jackie Chan a devenit cunoscut pe plan internaţional pentru stilul său de luptă extrem de acrobatic, sincronizarea comică a scenelor de luptă cu dialoguri spumoase, folosirea armelor improvizate şi cascadorii spectaculoase.