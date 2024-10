Kylie Minogue despre criticii „răutăcioși”, Padam Padam, sudoku, fani și calvarul cancerului de sân prin care a trecut

BBC a avut acces în backstage la unul dintre ultimele concerte ale celebrei artiste Kylie Minogue, a stat de vorbă cu ea și ne povestește cum a fost. Un reportaj emoționant despre aproape 40 de ani în industrie, fani, momente și cancer la sân.

În așteptarea începerii unui concert, Kylie rezolvă cuvintele încrucișate sau sudoku, pentru a-și controla starea tensionantă care se instalează înăintea oricărui eveniment major, povestesc cei de la BBC. Prietena ei, scriitoarea Kathy Lette, a afirmat odată că starul pop este un adevărat demon la jocul de Scrabble, spunând: „Știe cum să obțină un scor mare și nu se joacă”. Și de fiecare dată se dovedește extrem de insistentă. Ai putea spune chiar că este o metaforă pentru cariera ei. Kylie prosperă în fața provocărilor și s-a confruntat cu mai multe (astfel de provocări) în ultimii 37 de ani - de la critici răutăcioși și erori de creație la o întâlnire cu cancerul la sân care i-a schimbat viața.

Padam Padam

În acest moment, ea este pe val, datorită hitului său mondial Padam Padam. Lansat chiar la timp pentru luna Pride din 2023, piesa a devenit un succes viral neașteptat. Titlul său onomatopeic, menit să reprezinte o bătaie de inimă, a fost adoptat rapid ca argoul gay pentru orice și orice.

În Marea Britanie, Padam Padam i-a adus lui Kylie primul hit în top 10 după mai bine de un deceniu. În februarie, ea a primit primul premiu Grammy Padam din ultimii 20 de ani. În martie, ea a fost Padam-ed un „simbol global” la Brit Awards.

Pe piața extrem de fluctuantă a celebrității pop, acțiunile lui Kylie nu au fost niciodată mai mari.

„Este atât de ciudat, pentru că nu mă opresc niciodată din muncă”, spune ea, ”dar apoi există aceste vârfuri. Este ca la surfing. Vâslești, vâslești, vâslești și uneori prinzi un val. Iar acum chiar vreau să îl călăresc pe acesta și să mă bucur de priveliște - pentru că știu cât de obositor este să vâslești și să ratezi valul.”, povestește Kylie.

Acesta va fi motivul pentru care albumul Padam Padam, Tension, primește o continuare - o extensie, dacă vă rog. Treisprezece piese noi care se scufundă mai adânc în estetica electro slick a originalului.

Foto: Profimedia

Este neobișnuit ca un star pop să se repete, Kylie a mai spus-o, dar, în acest caz, succesul a generat succesul. După ce Tension a ocupat primul loc în topuri, textieri din întreaga lume au început să își propună cele mai bune materiale noi pentru echipa Kylie.

„Nu am putut spune nu”, spune ea. „Lista devenea din ce în ce mai lungă și mi-am spus: „Poate că asta se pregătește să fie... ei bine, nu următorul album, pentru că următorul album va fi ceva diferit, dar mult mai mult decât un pic mai mult”.”

Albumul conține colaborări cu Sia, The Blessed Madonna, Tove Lo, Diplo și Orville Peck. Însă single-ul principal, „Lights, Camera, Action”, o reunește pe Kylie cu Ina Wroldsen, coscenarista lui Padam Padam.

Încă mai simte emoții când pune la punct ținuta perfectă?

„Um, gândul la accesorii mă face să fac așa”, spune ea, dându-și ochii peste cap în semn de exasperare falsă. „Dar atunci când găsești ținuta care funcționează, e un adevărat exaltare. Apoi, următorul entuziasm este să dai totul jos - fața, părul, ținuta, pantofii, totul, și să te simți din nou confortabil. „Mă strecor într-o pereche foarte uzată de pantaloni de trening și un tricou preferat.

„Cincizeci de nuanțe de comoditate - asta e distracția mea”, spune.

Când este în turneu, este nevoită să își schimbe ținuta în mijlocul spectacolului de șapte sau opt ori pe seară, trecând prin corsete, paiete și coifuri cu pene, în timp ce ceasul ticăie până la următorul cântec.

„Este frenetic, este foarte stresant”, recunoaște ea. „S-ar putea să înjur foarte mult. Este suficient ca un singur lucru să meargă prost, și toți o iau razna.”

Ea adaugă: „Am trecut pe la departamentul de garderobă la un concert pe care l-am dat recent și mi-am cerut iertare: „Sunt o ființă umană josnică. Îmi pare atât de rău”. Ei au înțeles.

Gândul că vedeta își pierde cumpătul este cel puțin intrigant. Bineînțeles că uneori își iese din fire - cu toții o facem - dar „Kylie furioasă” este atât de antitetică față de persoana ei publică încât este greu de imaginat.

Ea este una dintre cele mai echilibrate vedete ale muzicii pop, alegându-și cuvintele cu grijă și respingând întrebările personale cu o amabilitate exersată. În conversație, oferă frânturi de intimitate și vulnerabilitate, dar de obicei le închide cu o afirmație pozitivă, îndreptând discuția spre cariera sa.

Foto: Profimedia

Familia

Singurii oameni care îi cunosc adevăratele sentimente sunt familia.

„Când lucrurile nu merg bine, la ei apelez - la mama, tata, fratele și sora mea”, spune ea.

Fratele ei mai mic, Brendan, operator de cameră, a învățat-o chiar o tehnică pentru a scăpa de stres, pe care ea o numește „supapa foofer”. „Când emoția trebuie să iasă la iveală, când trebuie să plângi sau să gemi, scoți un zgomot, tsssssh, ca un ceainic care scoate aburi, și te simți mult mai bine”.

„Supapa foofer” a fost crucială la începutul carierei pop a lui Kylie.

Primele recenzii i-au numit muzica „banală”, „ușoară” și „lipsită de emoție”. După ce a urmărit primul ei turneu australian în 1990, Sydney Morning Herald a declarat: „Este uimitor cât succes poate avea mediocritatea”.

„Nu era în regulă că oamenii erau atât de răi pe cât erau”, spune Kylie, ”și nu era vorba de vreo persoană invizibilă din spatele unei tastaturi. Aceștia erau adulți care ar fi trebuit să știe mai bine”.

Cum s-a descurcat?

„Ca să fiu sinceră, nu știu ce m-a făcut să continui”, răspunde ea. „Dar una dintre binecuvântări este că aveam o slujbă și trebuia să mă prezint la serviciu. Au fost cu siguranță momente în care mi-ar fi plăcut să mă ascund într-o peșteră, așa că este bine dacă ai această responsabilitate [de a juca]. Trebuie să te prezinți, iar apoi ești distras de alte lucruri.”

Poate că criticii nu au apreciat-o, dar publicul a fost întotdeauna de partea lui Kylie.

Chiar și în timpul nefericiților ei „ani indie”, fanii au furat melodii experimentale și capricioase precum Confide In Me și duetul cu Nick Cave Where The Wild Roses Grow.

„Sunt foarte mândră de momentele în care am înotat împotriva curentului atunci când simțeam că lucrurile merg împotriva mea”, spune ea. „Este un sentiment recompensator”.

Foto: Profimedia

A păstrat toate scrisorile, desenele și felicitările pe care fanii i le-au trimis.

Noul mileniu a adus o resetare majoră.

Spinning Around, lansat în 2000, a fost un single de revenire ca la carte, urmat de hipnoticul Can't Get You Out Of My Head - încă cel mai bine vândut single al carierei sale.

Apoi, în 2005, în timpul turneului „greatest hits” din Marea Britanie, Kylie a început să aibă vederea încețoșată pe scenă.

Punând acest lucru pe seama epuizării, ea a rezistat, mai ales după ce un control medical i-a dat undă verde.

„Când ți se spune „Nu trebuie să-ți faci griji”, asta vrei să auzi, așa că îi crezi”, își amintește ea.

Dar un al doilea test a arătat că Kylie avea cancer la sân în stadiu incipient. Cariera ei a fost pusă în așteptare în timp ce făcea chimioterapie și o lumpectomie. Publicul a răspuns cu o revărsare de dragoste pe care ea o descrie ca fiind „foarte emoționantă”.

Până în prezent, ea a păstrat toate scrisorile, desenele și felicitările pe care fanii i le-au trimis. „Erau plicuri pe care scria doar „Kylie Minogue, Australia”, iar departamentul poștal s-a deranjat să le [livreze]”, spune ea. „Pur și simplu am simțit că a existat o urmă de dragoste și sprijin. Chiar a făcut o mare diferență pentru mine.”

Kylie a primit aprobarea în 2006 și a pornit din nou la drum aproape imediat.

Determinarea și perseverența au fost cheile longevității sale, iar astăzi căutarea următorului Padam Padam este cea care o ține motivată.

Totul se leagă de dragostea ei pentru jocurile de cuvinte. „Muzica este și ea un fel de puzzle, încercarea de a le descifra pe toate”.

Norocul și sincronizarea sunt la fel de importante ca alegerile creative. Iar publicul este mofturos, cere mai mult și își pierde interesul dacă nu evoluezi.

Kylie a reușit să meargă cu succes pe această frânghie timp de cinci decenii, lucru pe care Madonna, un alt simbol pop, l-a recunoscut atunci când i-a cerut să facă un duet pe scena din Los Angeles în luna martie a acestui an.

„A fost de-a dreptul uluitor”, își amintește Kylie. „Am vorbit cu managerul ei și mi-a spus: 'Și-ar dori foarte mult să cânte I Will Survive cu tine'.

„Motivul este că și-a pierdut mama din cauza cancerului la sân și cunoaște o parte din povestea mea. Dar și mai relevant, pentru ea și pentru mine, a fost faptul că suntem femei care au supraviețuit acestei industrii.

Editor : S.S.