Măsură după MeToo. Daniel Craig şi Ana De Armas vor avea un „coordonator de intimitate”, la filmarea James Bond

Daniel Craig şi Ana De Armas vor avea la dispoziţie „un coordonator de intimitate'' pentru a se asigura că se simt comozi în timpul scenelor de sex din noul lungmetraj al seriei James Bond, relatează online ziarul spaniol El Pais.

Producătorii filmului, Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson, au luat această decizie în noua epocă MeToo cu care se confruntă cinematografia, potrivit Agerpres.



Producătorii filmului, a cărui turnare este în prezent oprită ca urmare a leziunii la gleznă suferite de protagonistul Daniel Craig în timpul filmărilor în Jamaica, "fac tot posibilul" pentru a se asigura că actorul în vârstă de 51 de ani şi noua "Bond girl" Ana De Armas de 31 de ani să se simtă în largul lor în aceste scene, a declarat o sursă.



Coordonatorul de intimitate se va afla în platou la aceste scene şi deja lucrează cu Daniel Craig şi Ana de Armas pentru a pune la punct scenariul. "Este cu adevărat un progres şi un pas în direcţia corectă, nu doar pentru Bond, ci şi pentru industria filmului în general", a declarat un purtător de cuvânt al studioului.



Viitorul lungmetraj din saga James Bond va fi lansat pe ecrane în data de 8 aprilie 2020.



Ana de Armas (Cuba, 1988) a împlinit recent 31 de ani, iar cadoul de aniversare a fost unul din rolurile trambulină în lumea filmului: una din aşa numitele "Bond Girl" în filmul cu numărul 25 din seria agentului 007. Ana şi-a deschis drumul la Hollywood cu filme precum ''Knock Knock'' (2015), ''Hands of Stone'' sau ''War Dogs'' (ambele din 2016).



Totuşi, marea ei oportunitate pentru a se lansa definitiv a fost filmul ''Blade Runner 2049'' (2017), continuarea clasicului film de science fiction al lui Ridley Scott, unde, sub îndrumarea regizorului Denis Villeneuve, a împărţit scena cu reputaţii actori Harrison Ford şi Ryan Gosling. Pe actriţa de origine cubaneză o vom vedea curând în thrillerul ''The Informer'', care îi are ca protagonişti pe Rosamund Pike şi Clive Owen.



Amânare a filmărilor reprezintă încă o decepţie pentru proiectul "Bond 25", care, după un foarte dificil proces de scriere a scenariului, s-a confruntat şi cu plecarea regizorului original, Danny Boyle, în urma unor diferenţe creative pe care cineastul le-a avut cu cei doi producători.



Cary Joji Fukunaga va regiza acest lungmetraj pe baza unui scenariu scris de Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns şi Phoebe Waller-Bridge. Titlul oficial al producţiei nu a fost încă dezvăluit.