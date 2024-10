Mesajul emoționant postat de Adele după ce s-a întâlnit cu Celine Dion la un concert: „Cuvintele nu pot descrie ce însemni pentru mine”

Adele a fost copleşită de emoţie sâmbătă, la concertul ei din Las Vegas, atunci când a zărit-o în public pe idolul ei, Celine Dion. Momentul a marcat-o pe cântăreaţa britanică care a transmis un mesaj pe reţelele de socializare, scrie News.ro.

„Cânt de doi ani la Colosseum, în aceeaşi sală în care a cântat Celine Dion. Mai am patru săptămâni. A fost singura sală în care am vrut să cânt în Las Vegas, pentru că a fost construită pentru ea. Am o fotografie cu ea chiar lângă mine pe scenă, pe care o ating în fiecare seară înainte să cânt”, a povestit ea, luni, într-un text postat pe reţelele sale de socializare.

Concertul a avut loc la Colosseum at Caesars Palace. Un loc legendar din Las Vegas unde Celine Dion a cântat timp de şaisprezece ani şi a susţinut peste 1.000 de spectacole.

„Celine, te iubesc! Cuvintele nu pot descrie ce însemni pentru mine sau emoţiile pe care mi le provoacă prezenţa ta la spectacolele mele. Cu atât mai puţin pot spune ce am simţit când te-am văzut în palatul tău, alături de minunata ta familie”, a continuat cântăreaţa celebrei melodii „Rolling in the Deep”.

Înainte de a încheia: „Mi-a plăcut să cânt aici, a fost o onoare şi îmi voi aminti mereu serile de sâmbătă. Am încheiat cercul”.

Adele a revenit pe scena din Las Vegas în 25 octombrie pentru a susţine ultimele zece concerte din cadrul rezidenţei sale „Weekends with Adele”. Cântăreaţa va lua apoi o pauză „incredibil” de lungă în cariera sa, după cum a anunţat.

