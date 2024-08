„Serios, tocmai piesa asta?” Celine Dion îl acuză pe Trump că a folosit neautorizat melodia din „Titanic” la un miting electoral

Echipa celebrei cântăreţe Celine Dion, de origine canadiană, l-a criticat pe Donald Trump pentru că a folosit hitului ei "My Heart Will Go On" în timpul unui miting de campanie prezidenţială.

Coloana sonoră emblematică din filmul Titanic, recompensată cu premiul Oscar în 1997, a fost interpretată în timpul unui eveniment electoral în Montana.

Echipa managerială a emis sâmbătă seara o declaraţie în numele cântăreţei şi al casei sale de discuri, afirmând ca utilizarea melodiei nu a fost autorizată „în niciun fel”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Echipa de management a lui Celine Dion şi casa ei de discuri, Sony Music Entertainment Canada Inc, au luat cunoştinţă astăzi (sâmbătă) de utilizarea neautorizată a videoclipului, înregistrării, interpretării muzicale şi a imaginii lui Celine Dion interpretând 'My Heart Will Go On' la un miting de campanie a lui Donald Trump/JD Vance în Montana”, potrivit comunicatului.

„Această utilizare nu este autorizată în niciun fel, iar Celine Dion nu susţine această utilizare sau orice utilizare similară”, se mai spune în text.

Și apoi, criticând alegerea, a adăugat: „... Și serios, tocmai piesa asta?””

Celine Dion (56 de ani) a revenit triumfător pe scenă, interpretând live "L'Hymne A L'Amour" a lui Edith Piaf în finalul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, de pe Turnul Eiffel, ignorând boala cu care se luptă de peste un deceniu.

Editor : A.P.