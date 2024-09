Patti Scialfa, soţia lui Bruce Springsteen, a dezvăluit că suferă de leucemie: „Aceasta este noua mea rutină zilnică de acum înainte”

Patti Scialfa, soţia lui Bruce Springsteen, a dezvăluit în documentarul „Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band”, care a avut premiera duminică seara la Festivalul de la Toronto, că are leucemie.

Patti Scialfa a fost diagnosticată în 2018, în timpul turneului „Springsteen on Broadway”. Cancerul ei era într-un stadiu incipient la acea vreme. Deşi starea ei de sănătate s-a îmbunătăţit, ea explică în film că boala i-a afectat sistemul imunitar.

„Trebuie să fiu atentă unde merg şi trebuie să fiu atentă ce fac”, spune ea în documentar, citat de News.ro. „Aceasta este noua mea rutină zilnică de acum înainte”.

Din cauza diagnosticului ei, Patti Scialfa şi-a limitat apariţiile în turneul 2023-2024 al lui Bruce Springsteen. Ea a apărut doar pentru câteva melodii în concert.

Cântăreaţa îşi justificase absenţa în urmă cu câteva luni prin decizia de a dedica mai mult timp producţiei albumului său solo. În „Road Diary”, ea explică faptul că preferă să îşi limiteze apariţiile publice pentru a-şi proteja sănătatea.

Bruce Springsteen a suferit şi el de un ulcer stomacal care l-a obligat să îşi amâne toate concertele din perioada septembrie - decembrie 2023. De asemenea, afectat de o pierdere a vocii, el a anulat mai multe date în Europa în această vară.

