Paula Abdul l-a dat în judecată pe Nigel Lythgoe, producătorul American Idol, pentru că ar fi agresat-o sexual

Cântăreaţa şi dansatoarea americană Paula Abdul l-a dat în judecată pe Nigel Lythgoe, un important realizator de televiziune britanic, pentru presupuse agresiuni sexuale, potrivit presei americane, citate de BBC.



În procesul intentat de Abdul se reclamă mai multe cazuri de agresiune în timp ce cei doi lucrau împreună la American Idol şi So You Think You Can Dance.

Lythgoe a fost producător executiv al show-ului de talente de cântat şi jurat în cadrul programului de dans.

Abdul susţine că primul caz de agresiune a avut loc în timpul "unuia dintre primele sezoane" ale emisiunii American Idol, la începutul anilor 2000, relatează presa americană, citată de News.ro. În reclamaţie, ea susţine că Lythgoe a agresat-o într-un lift, în timpul audiţiilor regionale pentru popularul program de talente.

Ea a reuşit să scape de şeful său atunci când uşile s-au deschis şi şi-a informat imediat reprezentanţii din camera de hotel, se arată în proces.

Următoarea presupusă agresiune a avut loc un deceniu mai târziu, susţine Paula Abdul, în timpul a ceea ce ea a crezut că era o întâlnire profesională la domiciliul său din Los Angeles.

Ea susţine că acesta ar fi agresat-o şi i-a spus că ar fi un "cuplu de putere excelent", la care ea a răspuns respingându-l şi explicându-i că nu era interesată de avansurile lui.

În acelaşi an, Abdul susţine că a fost martoră la agresarea de către Lythgoe a uneia dintre asistentele sale în timpul filmărilor pentru emisiunea So You Think You Can Dance din Las Vegas.

De asemenea, în reclamaţie se arată că Lythgoe a "tachinat-o" sunând-o şi spunându-i că cei doi ar trebui să sărbătorească pentru că au trecut "şapte ani şi a intervenit prescripţia".

Potrivit presei americane, în documentele depuse în instanţă se afirmă că Paula Abdul a păstrat tăcerea timp de ani de zile din cauza "fricii de a vorbi împotriva unuia dintre cei mai cunoscuţi producători de emisiuni-concurs de televiziune, care i-ar fi putut distruge cu uşurinţă cariera", precum şi a unor contracte profesionale care îi "interziceau" să divulge "orice ar putea fi considerat informaţie comercială confidenţială" sau "depreciativă".

Procesul Paulei Abdul a fost intentat în temeiul legii din California privind responsabilitatea pentru abuzuri sexuale şi muşamalizare, care a intrat în vigoare în urmă cu un an şi care ridică temporar termenul de prescripţie în cazurile de agresiune sexuală.

Până în ianuarie 2026, supravieţuitoarele agresiunilor sexuale pot depune o plângere civilă în acest stat pentru infracţiuni care au avut loc la 1 ianuarie 2009 sau după această dată.

Editor : A.P.