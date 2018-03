Ricky Martin: "Am pierdut multă energie încercând să-mi manipulez sexualitatea"

Ricky Martin a declarat că a evitat ani de zile chiar relaţiile platonice din cauza faptului că se temea că oamenii vor afla că este homosexual, relatează joi Press Association. Actorul şi cântăreţul în vârstă de 46 de ani şi-a anunţat public orientarea sexuală în 2010, după ani de speculaţii privind sexualitatea sa. El a declarat pentru revista "Attitude" că până atunci s-a "supus" cu totul carierei lui.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Nu am deschis uşi pentru noi relaţii şi nu vorbesc despre relaţii romantice, vorbesc despre orice relaţie, pentru că nu voiam ca oamenii să mă cunoască prea mult", a spus el.



"Evitam chiar să stau şi să am o relaţie cool cu nişte producători uimitori sau mari regizori de film pentru că îmi era frică că dacă petrec mai mult de două ore cu mine şi-ar da seama care este natura mea. Am pierdut atât de multă energie încercând să-mi manipulez sexualitatea", a adăugat cântărețul, citat de Agerpres.



Ricky Martin a jucat recent rolul partenerului lui Gianni Versace, Antonio D'Amico, în serialul "The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story".



El a spus că propria lui experienţă de homosexual care se ascundea de ochiul public i-a folosit în rolul din serialul a cărui acţiune se desfăşoară în anii 1990.



"Nivelul de nedreptate cu care ne confruntam atunci ca comunitate era dur", a spus el.



"Am jucat orice rol încă înainte de a lucra la acest proiect. Am fost un gay care se ascundea şi care îi făceam pe partenerii mei să se ascundă. Am avut relaţii cu alţi bărbaţi care se ascundeau şi am avut relaţii cu bărbaţi care nu se ascundeau dar din cauza mea au făcut acest lucru. Şi aşa retrăiesc tot ce am făcut", a mai declarat Martin.



Cântăreţul este acum căsătorit cu Jwan Josef şi au împreună gemeni şi este încântat să fie o sursă de inspiraţie pentru alţi homosexuali.



"Ne place la nebunie! Nu este nici măcar pentru noi, este pentru copiii noştri (...) care se uită la noi pe covorul roşu şi spun: "Ăia sunt tăticii noştri, cât de tare!".



Actorul s-a declarat încântat să-i poată doza pe copii cu "respect de sine" şi să-i facă să înţeleagă cât de uimitor este să facă parte dintr-o familie modernă. "Ştim că purtăm acest steag şi dacă este să-l purtăm, atunci să-l agităm foarte puternic", a mai spus el.