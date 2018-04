Robbie Williams a primit cadou o cultură de marijuana

Artistul, care a recunoscut în nenumărate rânduri că îi place să fumeze marijuana și a dezvăluit chiar că a fumat la Palatul Buckingham, a primit din partea soției sale o cultură de marijuana.

Foto: Gulliver/Getty Images

Soția cântărețului, Ayda Field, a amenajat o cultură în subsolul locuinţei lor din Los Angeles, oraş în care acest drog poate fi folosit în scopuri recreaţionale, scrie DailyMail. Dezvăluirea a fost făcută de rapperul Big Narstie, care susţine că a vizitat această fermă. „Este foarte cool. Robbie este o persoană cu picioarele pe pământ, modest şi are o soţie bună. Am văzut cadoul pe care ea i l-a făcut cu ocazia aniversării. O cultură întreagă de marijuana” a declarat rapperul, care a colaborat cu Robbie la piesa "Go Mental".

Robbie Williams a recunoscut că a fost dependent de droguri şi că a fost la un pas să moară din cauza drogurilor.

Robbie Williams, născut pe 13 februarie 1974, a făcut parte din grupul Take That şi şi-a început cariera solo în 1996, cu un cover după piesa „Freedom” a lui George Michael. Din 1997, a lansat 12 albume de studio, cel mai recent datând din 2016, „Heavy Entertainment Show”. Albumele lui Robbie Williams au fost vândute în peste 70 de milioane de copii.

În 2015, Robbie Williams a concertat şi la Bucureşti, în cadrul turneului „Let Me Entertain You”.

Starul britanic este căsătorit cu actriţa americană Ayda Field, cu care are doi copii - Theodora ”Teddy” Rose, născută pe 18 septembrie 2012, şi Charlton, născut pe 27 octombrie 2014.