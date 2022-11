Qatar a cumpărat cu zeci de milioane de dolari vedete internaționale pentru a spăla imaginea Campionatului Mondial de Fotbal

Controversele legate de situația sumbră a drepturilor omului în Qatar, în special acuzațiile de exploatare a muncitorilor imigranți și persecutarea membrilor comunității LGBTQ, au umbrit Campionatul Mondial de Fotbal din 2022, scrie revista Time. Cu toate acestea, unele personalități din lumea divertismentului nu s-au ferit să participe la ceremonia de deschidere, ceea ce a atras criticile celor care spun că vedetele au acceptat sume mari de bani din partea unui regim opresiv.

Înainte de primul fluier de la meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Qatar, câștigătorul premiului Oscar Morgan Freeman a făcut o apariție surprinzătoare pe stadionul Al Bayt. Actorul american a narat ceremonia alături de ambasadorul Cupei Mondiale FIFA și starul qatarez de YouTube, Ghanim Al Mufatah. „Ne-am strâns aici ca un singur mare trib”, a spus Freeman.

Cântărețul de K-pop (pop sud-coreean), Jung Kook, din trupa BTS, a fost și el printre cei mai de seamă artiști care au luat parte la ceremonia de deschidere. El a cântat „Dreamers”, o melodie care face parte din coloana sonoră a Cupei Mondiale din 2022, în fața unei audiențe de 60.000 de fani veniți la stadion și a unei mari părți din cei 5 miliarde de telespectatori care vor urmări cel mai probabil campionatul la TV sau online.

Morgan Freeman se confruntă cu un val de critici după participarea la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2022 din Qatar FOTO: Profimedia Images

Fostul star al fotbalului, David Beckham, un „ambasador” plătit pentru Qatar 2022, a privit ceremonia și primul meci al campionatului din tribune. Beckham a fost deja criticat pentru rolul pe care îl joacă în promovarea evenimentului: marele fotbalist a fost considerat cândva un idol al comunității gay, dar a semnat un contract prin care a devenit „fața Cupei Mondiale din Qatar”, potrivit Sky News.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cum pot acești artiști să „facă spectacol pentru o națiune care încalcă în mod explicit drepturile omului”, a scris un utilizator pe Twitter. Alții au spus că participarea vedetelor în deschiderea evenimentului din Qatar este „dezmăgitoare” și „greșită”.

264 de milioane de dolari în următorii 10 ani pentru Beckham din Qatar

Despre David Beckham au apărut informații conform cărora ar fi primit 150 de milioane de lire sterline pentru rolul său de ambasador al Cupei Mondiale din Qatar, scrie Sky News. Alte surse spun că Beckham ar urma să câștige 264 de milioane de dolari pe o perioadă de 10 ani, timp în care va fi imaginea turismului în Qatar, potrivit Fox Sports.

Încă și mai mulți artiști urmează să facă spectacol în Qatar în cele aproape 30 de zile de Cupă Mondială. La Festivalul FIFA Fan din parcul Al Bidda din capitala țării, Doha, printre cei care vor participa în următoarele săptămâni se numără producătorii americani Diplo și Calvin Harris, rapper-ul jamaican Sean Paul și trupa britanică de muzică electronică Clean Bandit.

Black Eyed Peas, J Blavin și Robbie Williams vor lua și ei parte la o serie de concerte sponsorizate de stat desfășurate în timpul Campionatului Mondial de Fotbal. Foto: Profimedia Images

Black Eyed Peas, J Blavin și Robbie Williams vor lua și ei parte la o serie de concerte sponsorizate de stat desfășurate în timpul Campionatului Mondial de Fotbal. Lor li se vor alătura și Jason Derulo, Nora Fatehi, Nicki Minaj, Maluma și Myriam Fares, potrivit Marca.

Williams și-a apărat decizia de a participa la spectacolul ce va avea loc la Doha Golf Club pe 8 decembrie, spunând revistei Il Venerdi că ar fi „ipocrit” dacă nu ar merge. „Nu scuz niciun abuz al drepturilor omului de niciunde”, a spus Williams. „Dar, astea fiind spuse, dacă nu scuzăm abuzuri ale drepturilor omului niciunde, ar fi cel mai scurt tur pe care l-a văzut lumea vreodată: n-aș putea să cânt nici în propria mea bucătărie.”

Vedetele care au boicotat Cupa Mondială de Fotbal din Qatar

Au fost, însă, și vedete care au ales să boicoteze Cupa Mondială, care se va desfășura în perioada 20 noiembrie – 18 decembrie. Printre cei care au promis că vor sta departe de eveniment se numără Dua Lipa și Rod Stewart.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acum două weekenduri, Rod Stewart a spus că a refuzat o sumă mare de bani care i-a fost oferită pentru a cânta în Qatar cu ocazia Campionatului Mondial, scrie The Guardian. „Mi s-a oferit o sumă uriașă de bani, peste 1 milion de dolari pentru spectacol, dar am refuzat pentru că nu mi se pare corect să merg într-o țară care are astfel de idei și valori. De asemenea, cred că iranienii ar trebui să nu îi mai aprovizioneze cu arme”, a mai spus Stewart, citat de Marca.

Dua Lipa a negat acum două săptămâni că ar urma să ia parte la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, scriind pe rețelele sociale că „de-abia așteaptă să viziteze Qatar atunci când își va îndeplini promisiunile privind drepturile omului pe care le-a făcut” atunci când a devenit gazda turneului.

Shakira a ajuns și ea în atenția publicului atunci când s-a aflat că artista columbiană ar urma să fie unul dintre invitații speciali la evenimentul din Qatar, scrie Stylecaster. Potrivit canalului spaniol de știri El Programa de Ana Rosa, cântăreața care a luat parte la trei alte Campionate Mondiale – Germania, 2006; Africa de Sud, 2010; Brazilia, 2014 – nu va participa la ceremonia de deschidere.

Citește și: Preşedintele FIFA apără Qatarul și respinge „lecţiile de morală” ale Occidentului. „Astăzi mă simt arab, gay, muncitor migrant”

Editor : Raul Nețoiu