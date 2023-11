Sean 'Diddy' Combs, cunoscut şi ca Puff Daddy, şi fosta iubită Cassie, care îl acuza de viol şi trafic sexual, au ajuns la o înţelegere

Magnatul rap Sean "Diddy" Combs şi artista R&B Casandra „Cassie” Ventura au ajuns la o înţelegere în urma unui proces, la o zi după ce aceasta l-a acuzat de viol şi trafic sexual, relatează BBC. Cei doi au declarat că au ajuns la un acord vineri, fără a dezvălui detalii.

Într-o declaraţie comună cu Combs, Ventura a spus că „a decis să rezolve această problemă pe cale amiabilă în termeni în care am un anumit nivel de control. Vreau să le mulţumesc familiei mele, fanilor şi avocaţilor pentru sprijinul lor de neclintit”.

Combs a scris: „Am decis să rezolvăm această problemă pe cale amiabilă. Îi urez lui Cassie şi familiei sale toate cele bune. Cu dragoste”.

Ventura a intentat joi procesul, în care a declarat că a fost prinsă timp de un deceniu de Combs, fostul ei iubit, într-un ciclu de abuz şi violenţă.

Rapperul şi directorul casei de discuri - care are şi numele de scenă Puff Daddy - a negat acuzaţiile şi a acuzat-o pe cântăreaţă că a încercat să-l şantajeze, scrie News.ro. Avocatul său a declarat că afirmaţiile sunt "ofensatoare şi scandaloase".

Confirmând înţelegerea, avocatul lui Ventura, Douglas Wigdor, a declarat: "Sunt foarte mândru de doamna Ventura pentru că a avut puterea de a face public procesul ei. Trebuie să fie lăudată pentru că a făcut acest lucru".

Ventura a susţinut că producătorul de rap a violat-o şi a bătut-o timp de 10 ani, începând de când ea avea 19 ani, iar el 37 de ani.

"După ani de zile de tăcere şi întuneric, sunt în sfârşit pregătită să îmi spun povestea", a spus ea într-o declaraţie de joi.

Procesul a inclus mai multe descrieri grafice ale abuzurilor violente despre care ea spune că au început după ce l-a cunoscut pe rapper în 2005.

Procesul îl cataloga pe muzician drept "un agresor domestic în serie, care o bătea şi o lovea în mod regulat pe Ventura, lăsându-i ochi învineţiţi, vânătăi şi sânge".

Într-o declaraţie pentru BBC News, avocatul lui Combs a afirmat că Ventura a cerut 30 de milioane de dolari (24 de milioane de lire sterline) "sub ameninţarea de a scrie o carte dăunătoare despre relaţia lor".

Avocatul său, Benjamin Brafman, a declarat că procesul a fost "plin de minciuni nefondate şi scandaloase", iar presupusa cerere "a fost respinsă fără echivoc ca fiind un şantaj flagrant".

Ca răspuns la Brafman, avocatul lui Ventura, Doug Wigdor, a declarat că Sean Combs i-a oferit o plată de "opt cifre pentru a o reduce la tăcere şi a împiedica intentarea acestui proces".

"Ea a respins eforturile lui şi a decis să dea o voce tuturor femeilor care suferă în tăcere", a spus el.

De asemenea, în procesul ei s-a mai afirmat că mogulul muzical i-a spus că plănuia să "arunce în aer" o maşină deţinută de rapperul Kid Cudi. Combs devenise gelos că Ventura avea o relaţie cu rapperul, potrivit acţiunii în justiţie.

Ea a afirmat că acesta i-a spus despre planul său în timpul Săptămânii Modei de la Paris din 2012.

"Domnul Combs i-a spus doamnei Ventura că avea de gând să arunce în aer maşina lui Kid Cudi", se arată în plângere, "şi că voia să se asigure că Kid Cudi era acasă cu prietenii săi când se va întâmpla acest lucru. În acel moment, maşina lui Kid Cudi a explodat pe aleea sa".

O purtătoare de cuvânt a lui Kid Cudi a declarat pentru New York Times că relatarea lui Ventura este adevărată.

Dar poliţia din New York a declarat vineri, că nu a fost deschisă încă nicio anchetă în legătură cu aceste acuzaţii.

Ventura a lansat mai multe hituri în anii 2000, inclusiv melodii în care apărea Diddy.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Me & U, Long Way to Go şi Official Girl, cu Lil Wayne.

Combs, câştigător a trei premii Grammy, conduce un imperiu de afaceri care include totul, de la alcool la muzică, şi a fost o figură majoră a hip-hop-ului de când a fondat Bad Boy Records în 1993, debutând şi lucrând îndeaproape cu muzicieni precum Notorious BIG, Mary J Blige şi Lil Kim.

