Cântăreața Selena Gomez a dezvăluit că s-a logodit cu producătorul Benny Blanco. Actrița a postat pe rețeaua socială Instagram o fotografie cu un inel mare de logodnă.

Anunțul vine după ce cuplul și-a confirmat relația anul trecut. Selena Gomez a împărtăşit vestea pe Instagram, miercuri, inclusiv o fotografie a inelului ei de logodnă şi o imagine cu ea şi Blanco sărbătorind.

Blanco pare pregătit să îşi oficializeze uniunea, deoarece a comentat: „Hei, aşteaptă... asta este soţia mea”.

Viitoarea mireasă a postat cu mândrie şi un selfie în oglindă, arătându-şi din nou inelul, scrie News.ro.

În timpul unei apariţii în luna mai la The Howard Stern Show, Blanco i-a mărturisit lui Stern că ar putea vedea în viitorul său căsătoria cu actriţa din „Only Murders In The Building”.

„Când mă uit la ea... mă gândesc că nu ştiu o lume în care ar putea fi mai bine decât asta”, a spus el atunci.

Gomez şi Blanco se cunosc de mai mulţi ani, colaborând la single-ul din 2019 „I Can't Get Enough” cu Tainy şi J Balvin înainte de a începe să se întâlnească în iunie 2023.

În august 2023, Gomez a lansat single-ul „Single Soon” produs de Blanco. În decembrie 2023, ea a confirmat relaţia lor atunci când a apreciat postările de pe un cont de Instagram al perechii, comentând: „El este absolut totul în inima mea”. Cei doi şi-au făcut debutul ca pereche pe covorul roşu la Emmy 2024, în ianuarie.